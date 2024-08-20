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Sitronics Group обновила «Платформу управления вычислительным комплексом»

Команда Центра вычислительных комплексов Sitronics Group выпустила обновления «Платформы». Она используется для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру за счет перераспределения ресурсов физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины. В числе последних обновлений разработчики добавили в программу функциональность управления кластерами и ресурсами кластера – это позволяет структурировать размещаемые кластеры в интерфейсе Платформы, отображает подключенные к каждому ресурсы и дает возможностью управлять их настройками.

Также был создан алгоритм настроек общности виртуальных машин, необходимый для последующей балансировки нагрузки внутри кластеров, и реализована функциональность группирования виртуальных машин по задачам, а задач – по кластерам. Кроме того, был разработан API для настройки и добавления виртуальных коммутаторов на хосты.

«Также мы реализовали алгоритмы для сбора статистики с хостов и получения данных по временным интервалам для отображения на графиках. Это позволят по запросу получить выборку данных конкретной метрики с указанием временного интервала с целью диагностики производительности системы», – сказал директор Центра вычислительных комплексов Sitronics Group Илья Козлов.

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