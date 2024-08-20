Project Lad представил цифровую модель управления жизненным циклом девелоперского проекта

Артем Станишевский, заместитель генерального директора Project Lad, представил реализацию цифровой модели управления проектами на основе ИИ для компаний-девелоперов. Об этом CNews сообщили представители Project Lad.

Запрос как крупных, так и локальных девелоперов сегодня, в условиях нарастания кризисных явлений, нацелен на поиски источников роста. Компания Project Lad провела более 60 глубинных интервью с представителями строительных компаний разных масштабов в рамках отраслевого исследования. Согласно полученным результатам, основная причина снижения маржинальности строительства заключается в разрыве плановых и фактических данных. Большое количество ручной работы приводит к высокой вероятности ошибок, длительный сбор информации из разных источников снижает эффективность управленческого процесса. Строительной отрасли нужны инструменты, позволяющие преодолеть разрыв между управлением и производством. Эта задача решается оцифровкой строительного процесса и автоматизацией аналитики. Цифровая среда, объединяющая разные уровни планирования с необходимой и достаточной конкретной компании степенью детализации, становится обязательным элементом ИТ-ландшафта для всех представителей строительного рынка.

Спецификой девелоперского рынка является запрос на своевременное и достоверное информирование о ходе строительства, изменениях в текущем проекте и связи графика работ с планом по продажам готовых квартир.

Артем Станишевский: «Project Lad позволяет охватить в единой модели управления все этапы жизненного цикла девелоперского проекта. Это далеко не только строительство, но и все организационные мероприятия, начиная от инициирования проекта и заканчивая продажами готовых объектов. ИИ-ассистент в нашем решении анализирует, каким образом отклонения по ходу строительства повлияют на планы девелопера по старту продаж и приему-сдаче квартир».

Представленная цифровая модель управления проектами на базе Project Lad стала примером внедрения технологий искусственного интеллекта в работу девелоперской компании. Решение предоставляет заказчикам преимущества ИИ, сокращая ресурсные затраты и повышая маржинальность проектов. Артем Станишевский отметил, что Project Lad уже сотрудничает с компаниями-девелоперами по внедрению пилотных проектов, в частности, ССК, 2Б. «Девелопмент», AVA Group, и планирует в дальнейшем наращивать пул клиентов в этом сегменте бизнеса.

Артем Станишевский: «Активный интерес потенциальных клиентов к нашему решению связан с тем, что в основном большинство присутствующих на рынке систем связаны с задачами маркетинга и аналитики клиентского поведения. А решений непосредственно для управления девелоперским проектом еще очень мало».

Цифровая модель Project Lad разработана специально для оценки и улучшения метрик сложных проектов. В основе модели – календарно-сетевой график. Анализ отклонений плановых, фактических и прогнозных данных, реализованный в Project Lad, позволяет заказчику качественно управлять проектами. Решение дополнено ИИ-ассистентом, включено в реестр российского ПО и отвечает требованиям информационной безопасности. Благодаря функциональности прогнозирования и моделирования можно в реальном времени оценить влияние действий на сроки и бюджеты, уменьшая циклы управленческих решений и продолжительность совещаний. Результат – ритмичность строительного цикла, снижение рисков задержек в работе, повышение эффективности.