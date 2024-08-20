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Isource запускает новое решение для управления складом Graphiс

Isource продолжает развитие цифровой платформы для повышения эффективности промышленного снабжения. Graphiс стал частью экосистемы Isource. Продукт позволяет повысить эффективность и автоматизировать процессы на складе: синхронизирует входящие и исходящие потоки транспорта, сокращает затраты и обеспечивает контроль над погрузочно-разгрузочными работами. Об этом CNews сообщили представители Isource.

Graphiс Isource помогает: управлять ресурсами — формировать потребности в технике, транспорте, людях, а также распределять работы по ресурсам; цифровизировать складские процессы — планировать работы в соответствии с приоритетами, назначать конкретные ресурсы на запланированную операцию и регистрировать факты выполненных работ в единой системе; упростить отчетность — автоматизировать ведение и формирование отчетов по транспорту и технике, планированию ПРР и отслеживанию статуса по ресурсной базе.

«Процесс внедрения отечественных цифровых решений в логистике идет достаточно высокими темпами. И в первую очередь этот тренд коснулся именно складских систем и операций. Однако стоит отметить, что складские процессы в промышленности отличаются отдельной спецификой, которая, к сожалению, не учтена в большинстве представленных на рынке цифровых системах. Поэтому, с учетом особенностей именно промышленных складских операций, была разработана система управления двором Graphic Isource. Система может оцифровать 100% всех складских операций – погрузочно-разгрузочные работы, весь входящий и исходящий транспорт фиксируются в цифровом продукте. Это позволяет видеть, по сути, весь рабочий день на складе, фиксировать простои транспорта и, в конечном счете, более эффективно управлять процессами и ресурсами», – отметила Мария Балагурова, менеджер продукта Graphiс Isource.

Цифровое решение поможет автоматизировать все складские операции, благодаря чему повышается эффективность процессов на складе: до 80% сокращение времени простоя транспортных средств; до 40% снижение затрат за счет автоматизации процессов; до 30% повышение эффективности использования техники; до 15% сокращения времени при междугородних перевозках.

Graphiс встраивается в любой промышленный бизнес и интегрируется с любыми системами управления предприятием через API.

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