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ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль

Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в группу компаний ICL) объявила о проведении масштабного ребрендинга. Решение связано с расширением спектра услуг и фокусом компании не только на ИТ-сервисных проектах, но и на продуктовом направлении и комплексных интеграционных проектах. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках ребрендинга компания обновляет фирменный стиль, следуя современным трендам. Прежняя цветовая гамма, состоящая по большей части из красного, белого и серого, будет дополнена яркими акцентами — оранжевым и желтым, символизирующими динамичное разностороннее развитие и стремление к инновациям, прокомментировали в пресс-службе компании. Флагманский красный цвет группы компаний ICL остается одним из ведущих в новой палитре.

Нововведения пройдут в несколько этапов: вначале коснутся внутренних материалов для работы с прямыми заказчиками и точками контакта, затем будет актуализирован фирменный видеоролик и, в завершение, обновлен сайт.

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ICL Services расширила портфолио и обновила фирменный стиль

Начавшая свою деятельность в 2006 г., ICL Services одна из первых внедряла международные стандарты аутсорсинга на российском ИТ-рынке. Сегодня компания выходит на новый уровень, предлагая не только управляемые ИТ-сервисы: в ее портфолио входит широкий пул услуг от аудита и консалтинга до масштабных интеграционных проектов с поставкой и внедрением ИТ- и ИБ-решений, разработка ПАКов и программных продуктов собственного производства, таких как «Колибри-АРМ», AISee и многое другое.

«Мы прошли долгий путь от глобального ИТ-сервисного провайдера до зрелого создателя собственных цифровых продуктов и решений для российского рынка. И хотя для нас исторически ИТ-аутсорсинг был ключевым направлением деятельности, мы чувствуем себя готовыми к такой переориентации и уверены, что новый образ поможет нам визуально продемонстрировать новый потенциал», — сказала руководитель службы маркетинга и PR ICL Services Рената Абайдуллина.

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