«Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве

Министерство образования и науки Республики Алтай (Минобрнауки РА) и участник рынка инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные действия сторон будут направлены на создание условий для обучения навыкам работы с программными решениями вендора. Данная инициатива обусловлена необходимостью перевести образовательные ИТ-инфраструктуры региона на ОС Astra Linux, а также подготовить сильные ИТ-кадры для ускорения импортозамещения и обеспечения полного цифрового суверенитета как России в целом, так и Республики Алтай в частности.

Подписанию соглашения предшествовал переход на ОС Astra Linux более 200 образовательных организаций региона, которые включают детские сады, школы, а также учреждения профессионального образования. В рамках достигнутых договоренностей запланирована миграция еще более 750 рабочих мест сотрудников системы образования Алтая на данную операционную систему.

Партнеры также пришли к решению оснастить учебные классы ОС Astra Linux, обмениваться ресурсами, методическими материалами по изучению отечественной операционной системы и других программных продуктов группы, проводить совместные академические и научные мероприятия, направленные на подготовку ИТ-кадров и популяризацию российских технологий. Работники системы образования Республики Алтай будут обучаться по программным курсам вендора и вместе с ним реализовывать проекты и образовательные инициативы по изучению, внедрению и сопровождению цифровых систем, построенных на базе продуктовой экосистемы «Группы Астра».

Для решения поставленных задач вендор подготовит команду системных администраторов, сформированную Министерством образования и науки Республики Алтай из 20 специалистов с цифровыми компетенциями. Как итог, все 200+ муниципальных образовательных учреждений (МОУ) региона смогут обратиться в «Республиканский центр оценки качества образования» с любыми вопросами по ОС Astra Linux, и подготовленная ИТ-команда даст на них компетентные ответы.

Обучение представителей региональных МОУ, основанное на образовательных курсах ИТ-компании, будет организовано на уровне пользователя и администратора систем. Оно включает изучение электронных курсов и прохождение вебинаров для всех школ региона по овладению навыками работы не только с операционной системой, но и с программным пакетом офисных приложений компании-партнера «Р7-офис».

Вектор сотрудничества также будет направлен и на развитие проекта «Астра-школа», в рамках которого педагоги получат практический опыт работы с программными продуктами «Группы Астра», а приобретенные навыки и знания передадут учащимся. В дальнейшем данную инициативу можно будет реализовать в авторизованном центре обучения, который планируется открыть в Республике Алтай для представителей сферы образования.

Один из стратегических вопросов сотрудничества — популяризация российского ПО и подготовка ИТ-кадров. Он будет решаться на многочисленных встречах с представителями дополнительного, среднего и высшего образования, где «Группа Астра» познакомит аудиторию со своими образовательными проектами и продуктовой экосистемой.

Соглашение закреплено подписями министра образования и науки Республики Алтай Ольги Саврасовой и директора по маркетингу и образовательным программам «Группы Астра» Александра Гутина.

«Переход на отечественное программное обеспечение – это важный шаг для системы образования Республики Алтай. Разработчик «Группа Астра», представители которого сегодня здесь, является ведущим производителем инфраструктурного программного обеспечения и лидером российской ИT-индустрии. Продукты компании включены в реестр Минцифры России и используются в разных организациях, включая образовательные учреждения. Сотрудничество с «Группой Астра» будет направлено на реализацию совместных проектов и образовательных инициатив, что поможет улучшить качество образования в Республике Алтай», — отметила Ольга Саврасова, министр образования и науки Республики Алтай.

«Сегодня регионы нуждаются не только в современных российских ИТ-продуктах, но и специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций в области отечественного ПО. Непосредственное участие Минобрнауки Республики Алтай в решении данного вопроса ускорит образовательный процесс и усилит его качество. Мы с радостью готовы в этом помочь, предоставив свои программные и образовательные ресурсы. Уверен, что наша совместная работа с министерством будет способствовать развитию таких кадров, которые смогут внедрять прорывные технологии и на территории региона, и в стране в целом», — сказал Александр Гутин, директор по маркетингу и образовательным программам «Группы Астра».