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vStack и «DатаРу» подписали соглашение об OEM-партнерстве и займутся производством гиперконвергентных ПАК

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, и «DатаРу», отечественный вендор технологических решений, заключили соглашение об OEM-партнерстве. Целью сотрудничества является разработка и продвижение готовых гиперконвергентных программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе ПО vStack и оборудования «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители vStack.

Партнерство позволит предоставлять клиентам комплексное решение для быстрого развертывания виртуальных ЦОД корпоративного класса. ПАК объединит в себе технологии виртуализации вычислительных мощностей на платформе vStack HCP, а также высокопроизводительное и надежное серверное оборудование «DатаРу».

Ключевыми особенностями готовых ПАК на базе vStack и «DатаРу» являются быстрота развертывания, совместимость компонентов, высокая производительность и удобство обслуживания.

«OEM-партнерство с «DатаРу» позволит нам предложить заказчикам готовые к использованию гиперконвергентные программно-аппаратные комплексы. Теперь клиенты смогут быстро развернуть полностью отечественную виртуальную инфраструктуру, оптимизированную для самых требовательных корпоративных приложений», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Интеграция наших технологий с платформой vStack позволит создать востребованный продукт для российского рынка. Объединив наши компетенции, мы сможем предоставить клиентам высококачественные гиперконвергентные ПАК», — отметила Наталья Сергеева, коммерческий директор «DатаРу».

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