В России создали первый банкомат с ИИ для проверки подлинности документов

Компания «Банковские и Финансовые Системы» (BFS) производит российские банкоматы и устройства самообслуживания для транспортной и городской инфраструктуры. Линейка российских банкоматов BFS на данный момент насчитывает четыре основные модели, включая цифровой офис, с помощью которого можно получить доступ к большинству банковских продуктов и сервисов дистанционно. Например, пройти идентификацию, открыть счет, оформить и получить банковскую карту без посещения отделения или личной встречи с представителем банка.

Технически это стало возможно благодаря специальному программно-аппаратному модулю с искусственным интеллектом, способным проверять на подлинность паспорта. ИИ для выявления поддельных документов создан технологическим лидером на рынке распознавания, российской компанией Smart Engines. Встроенный в цифровой офис BFS паспортный сканер разработан отечественным производителем высокотехнологичного оборудования ГК «Интек». Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Алгоритмы искусственного интеллекта, созданные компанией Smart Engines, выявляют более 60 признаков фальсификаций паспорта России в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК). Система проверяет оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, специальную полиграфическую бумагу и т.д.), обнаруживает механические вмешательства в сам документ, включая переклейку фото и другие манипуляции с данными. Система осуществляет кросс-валидацию данных основного разворота с данными машиночитаемой зоны (МЧЗ), проверяет чип, а также подлинность документа.

Банкоматы BFS на 80% состоят из российских комплектующих, в планах компании в ближайшее время локализовать 100% производства комплектующих. Модуль для проверки подлинности паспортов – полностью отечественная разработка. Он не содержит иностранных компонентов, а применяемая в нем технология OCR является фирменной разработкой Smart Engines. Программные продукты компании внесены в единый реестр российских программ.

«При участии наших партнеров Smart Engines и “Интек” мы создали новый уникальный формат дистанционного банковского обслуживания – цифровой офис. Наше решение может значительно расширить географию присутствия банков, улучшить доступность финансовых сервисов и клиентский опыт» – отметил технический директор BFS Артем Круковец.

«Новые банкоматы компании BFS поднимают планку стандартов клиентского обслуживания. При этом при внедрении инновационных технологий нельзя забывать о вопросах безопасности. Наши технологии проверки подлинности документов призваны защитить от мошенничества и бизнес и граждан», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.