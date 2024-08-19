«Цифровой бадди» от DeepPavlov.ai поможет сотрудникам российского производителя чая и кофе Май выполнять рабочие задачи

Команда разработчика решений для обработки естественного языка и разговорного искусственного интеллекта DeepPavlov.ai в сотрудничестве с компанией «Май», российским производителем чая и кофе, разработает прототип цифрового помощника на основе больших языковых моделей для помощи сотрудникам. Об этом CNews сообщили представители компании «Май».

«Цифровой бадди» — это виртуальный консультант, обученный на реальных рабочих задачах и кейсах, огромном массиве базы знаний компании, вопросов сотрудников и других данных. Он поможет в решении любой производственной задачи: от настройки станка и осуществления любой операции на производстве до обучения рабочим методам торговых представителей и мерчандайзеров и многого другого. Это позволит увеличить эффективность сотрудников, помогая быстрее находить ответы практически на любые рабочие вопросы. Виртуальный консультант станет универсальным отечественным ИИ-помощником, который будет использоваться и офисными работниками, и рабочими реального производства.

«Май – одна из наиболее инновационных компаний на российском рынке. Мы используем наиболее скоростное оборудование, системы машинного зрения, создаем цифровые двойники продуктов и процессов. Наравне с мировыми лидерами максимально быстро апробируем новые технологии и интегрируем их в наши бизнес-процессы. Это позволяет нам создавать конкурентные преимущества, повышать свою эффективность, действовать более успешно. Взрывное развитие искусственного интеллекта – еще одна возможность для нас улучшить собственные бизнес-результаты, а также вместе с одним из ведущих отечественных проектов на рынке создать прорывной продукт, который поможет успеху бизнеса», - отметил директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Май» Николай Маркин.

Доработать модели для консультанта планируется уже в ближайшее время. Партнеры намерены начать реальное использование первой версии «Цифрового бадди» до конца лета 2024 г. На первом этапе консультанту можно будет задать вопрос письменно, но уже в ближайшем будущем в него внедрят распознавание речи. Цифровой помощник станет первым этапом долгосрочной программы сотрудничества, направленной на развитие и применение искусственного интеллекта бизнес-процессах компании «Май».