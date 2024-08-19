Сельские жители в Дагестане стали чаще пользоваться мобильным интернетом

Потребление загородного дата-трафика в Дагестане выросло за год на 25%. Самым активным интернет-днем для селян стала пятница, сообщают аналитики «МегаФона», опираясь на обезличенные данные. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик использования мобильного интернета на приусадебных участках и сельских поселениях пришелся на лето, когда многие перебрались за город, чтобы провести там отпуск и каникулы. В это время объем трафика вырос в 2,5 раза выше среднемесячных значений.

Самый популярный вид контента у жителей Дагестана — видео и социальные сети, на них абоненты потратили около половины от общего числа данных. Летом чаще всего пользовались сервисом VK Video и мессенджером Telegram, интерес к этим площадкам вырос на 25%, по сравнению с 2023 г.

Чтобы любимые сериалы и шоу с легкостью загружались за пределами города, «МегаФон» расширил телеком-инфраструктуру сразу в нескольких населенных пунктах республики — селах Большая Арешевка, Тушиловка, Терекли-Мектеб, Шамхал-Термен, Кули. Здесь абоненты получили доступ к стабильному сигналу и скорости передачи информации до 70 Мбит/с.

«В аномальную жару, которая была этим летом, жители чаще уезжали из душных городов. Удобное расположение, виды природы нашего региона и климатические особенности располагают к таким перемещениям. Причем, не только летом. Дата-трафик в загородных поселках и высокогорных селениях в общем вырос на 37% в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Всплеск расходования трафика обычно происходит на праздники и длинные выходные, когда семьи собираются в одном месте и проводят много времени, например, за хорошим фильмом или прослушивая любимую музыку», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.