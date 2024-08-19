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S7 Airlines запустила автоматическую онлайн-регистрацию для зарубежных рейсов

S7 Airlines расширяет перечень доступных для пассажиров услуг. Теперь путешествующим международными рейсами авиакомпании больше не нужно беспокоиться о необходимости регистрации на рейс – при выборе услуги система зарегистрирует пассажира автоматически. Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines.

Выбрать услугу можно сразу при покупке билета или позже в сервисе «Мои бронирования» на сайте или в приложении, но не позднее чем 30 часов до вылета. При успешной автоматической регистрации на почту пассажир получает письмо с подтверждением прохождения регистрации и всей необходимой информацией.

Место при выборе услуги распределяется автоматически – в дальнейшем его можно поменять в разделе «Мои бронирования». Посадочный талон можно скачать самостоятельно, пройдя по ссылке в письме, или получить его на стойке регистрации в аэропорту.

Услуга доступна бесплатно для пассажиров бизнес-класса, а также для статусных участников программы S7 Priority (статус Classic Expert и выше). На багаж авторегистрация не влияет – его нужно сдать на стойках в аэропорту, как и в случае самостоятельной регистрации на сайте.

«Для нас важно, чтобы процесс подготовки пассажира к рейсу проходил удобно и комфортно. С услугой автоматической регистрации не нужно ждать - мы сами зарегистрируем вас на рейс и сразу же отправим посадочные на почту. Фактически, это снимает с пассажиров необходимость помнить о дополнительном этапе подготовки перед перелетом. Услуга уже несколько лет доступна пассажирам S7 Airlines на внутренних рейсах – теперь мы рады распространить ее и на зарубежные направления», — сказала руководитель директората пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Услугой можно воспользоваться на всех рейсах S7 Airlines, где доступна онлайн-регистрация. Опция недоступна при вылете из аэропортов Шанхая, Пекина, Дубая и Еревана – зарегистрироваться в них можно исключительно на стойках регистрации.

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