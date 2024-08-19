Pro32 представляет OfficeSuite: полнофункциональное офисное решение для дома

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, дополнила продуктовый портфель многофункциональным офисным пакетом для домашнего использования OfficeSuite.

OfficeSuite — это полноценная альтернатива популярным офисным решениям, включающая в себя все необходимые приложения для работы с документами, электронными таблицами, презентациями и PDF-файлами. В пакет также входят почтовый клиент и календарь с возможностью офлайн-доступа.

«За запуском OfficeSuite стоит желание предоставить российским пользователям доступное и полнофункциональное офисное решение, отвечающее всем современным требованиям, — сказал Игорь Мандик, генеральный директор Pro32. — Мы уверены, что OfficeSuite станет незаменимым инструментом для работы, учебы и творчества».

Среди ключевых преимуществ OfficeSuite — полная совместимость с форматами Microsoft Office, OpenOffice и iWork, встроенное облачное хранилище от 5 до 100 ГБ и интеграция с популярными сервисами (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

В версии для операционной системы Windows сервис поддерживает 20 языков, включая русский. В отличие от Google Docs, OfficeSuite предлагает расширенный функционал, в том числе работу офлайн и продвинутые инструменты для работы с PDF. Пользователи OfficeSuite получают доступ к официальной круглосуточной поддержке на русском языке.

«Функциональные возможности сервиса постоянно совершенствуются благодаря регулярным улучшениям, которые устанавливаются автоматически через беспроводные обновления. Эти улучшения доступны для всех пользователей, что дает им возможность воспользоваться самыми новыми версиями функционала», — отметил Николай Лаловски, менеджер по развитию бизнеса в компании MobiSystems.

OfficeSuite доступен в двух версиях: Personal (для одного пользователя) и Family (для шести пользователей).