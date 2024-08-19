CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Pro32 представляет OfficeSuite: полнофункциональное офисное решение для дома

Компания Pro32, российский поставщик ИТ-решений, дополнила продуктовый портфель многофункциональным офисным пакетом для домашнего использования OfficeSuite.

OfficeSuite — это полноценная альтернатива популярным офисным решениям, включающая в себя все необходимые приложения для работы с документами, электронными таблицами, презентациями и PDF-файлами. В пакет также входят почтовый клиент и календарь с возможностью офлайн-доступа.

«За запуском OfficeSuite стоит желание предоставить российским пользователям доступное и полнофункциональное офисное решение, отвечающее всем современным требованиям, — сказал Игорь Мандик, генеральный директор Pro32. — Мы уверены, что OfficeSuite станет незаменимым инструментом для работы, учебы и творчества».

Среди ключевых преимуществ OfficeSuite — полная совместимость с форматами Microsoft Office, OpenOffice и iWork, встроенное облачное хранилище от 5 до 100 ГБ и интеграция с популярными сервисами (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

В версии для операционной системы Windows сервис поддерживает 20 языков, включая русский. В отличие от Google Docs, OfficeSuite предлагает расширенный функционал, в том числе работу офлайн и продвинутые инструменты для работы с PDF. Пользователи OfficeSuite получают доступ к официальной круглосуточной поддержке на русском языке.

«Функциональные возможности сервиса постоянно совершенствуются благодаря регулярным улучшениям, которые устанавливаются автоматически через беспроводные обновления. Эти улучшения доступны для всех пользователей, что дает им возможность воспользоваться самыми новыми версиями функционала», — отметил Николай Лаловски, менеджер по развитию бизнеса в компании MobiSystems.

OfficeSuite доступен в двух версиях: Personal (для одного пользователя) и Family (для шести пользователей).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Показать еще

Наука

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024