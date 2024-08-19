«МегаФон» вновь ускорил мобильный интернет на Ставрополье

Новые скорости получили жители в одном из восточных районов края – Советском. Модернизация телеком-оборудования позволила разогнать интернет до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения коснулись города Зеленокумска и села Солдато-Александровского. В среднем за месяц все абоненты здесь расходуют свыше 400 ГБ данных, что на 18% больше, чем в 2023 г. Это сопоставимо с беспрерывным просмотром матчей Российской премьер-лиги в течение трех суток.

Также абоненты в Советском округе в два раза чаще стали пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука. В среднем каждый житель округа разговаривает по телефону более 40 минут в день.

«К концу лета потребление мобильного интернета и в регионе в целом, и конкретно в этом районе выросло в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия в "качающих" населенных пунктах, среди которых ежегодно встречается Зеленокумск», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Кроме того, на особо жарких территориях Прикумья, где расположен Советский округ, специалисты обновили климатическое оборудование на базовых станциях. Это обеспечило абонентам более стабильный сигнал, даже когда столбик термометра достигает отметки 40°C.