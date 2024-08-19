«Контур» помог заводу «Уральские источники» запустить маркировку воды

Екатеринбургский завод по производству безалкогольных напитков и минеральной воды начал готовиться к введению маркировки за год до ее официального старта — осенью 2021 г. Для автоматизации процесса предприятие выбрало сервис «Контур.Маркировка».

«Уральские источники» работают на рынке почти 30 лет и выпускают более 10 млн бутылок в месяц. На заводе шесть автоматизированных высокоскоростных линий. Для запуска маркировки необходимо было установить оборудование, а также подобрать ПО для взаимодействия с ним.

К моменту обращения в «Контур.Маркировку» предприятие уже определилось с техникой: приобрело камеру промышленного зрения, систему отбраковки и ПО на производство. «Контур» предложил предприятию модуль для «1С» для взаимодействия с оборудованием. Оператор заказывает в «Честном знаке» коды маркировки и отправляет на производство. На заводе коды наносят на бутылки воды, отбраковщик проверяет на ошибки. А затем из модуля «Контур.Маркировки» в «Честный знак» отправляются отчет о нанесении и ввод кодов в оборот.

После внедрения модуля специалисты «Контур.Маркировки» помогали отлавливать ошибки, дорабатывали ПО под бизнес-задачи предприятия, отвечали на технические вопросы. Уже весной 2022 г., со стартом обязательной маркировки, «Уральские источники» легко подключились к ней.

Осенью 2022 г. стартовал следующий этап введения маркировки: участники оборота начали вести отчетность о движении товара в объемно-сортовом учете — то есть указывали в документах об отгрузке товаров международный код GTIN и количество бутылок. Чтобы автоматизировать процесс, завод также обратился за помощью к «Контур.Маркировке».

Роман Паньшин, ведущий менеджер проектов по внедрению «Контур.Маркировки», сказал: «В сентябре 2022 г. ввели объемно-сортовой учет в торговой группе «Вода». «Уральские источники» обратились в «Контур», чтобы обновить модуль для взаимодействия с оператором маркировки. За прошедший с первого внедрения год изменилась производственная цепочка на предприятии. И в «Контур.Маркировке» появились новые возможности: для отгрузки товара в объемно-сортовом учете завод внедрил удобное и современное решение».

Ольга Леонтьева, ведущий менеджер по работе с маркировкой «Уральских источников», сказала: «Для нас очень важно, что техподдержка Контура оперативно решает любой вопрос. Служба работает круглосуточно, отвечает в любое время дня и ночи. Такой клиентоориентированный подход позволяет безболезненно перестроить весь бизнес-процесс под изменчивые требования законодательства».

«Контур.Маркировка» — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает все требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в «Честный знак», наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».