«Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

Курьерская служба «Достависта» перейдет на систему анализа «Дельта BI». Решение позволит заместить BI-продукт от иностранного поставщика, а также внедрить self-service подход к управлению отчетностью по ключевым показателям компании. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

«Достависта» – цифровой сервис курьерской экспресс-доставки, который работает в 24 городах России. Клиенты получают заказ срочно (за два часа) или в течение дня – по выбору. Большинство клиентов (75%) – это компании малого и среднего бизнеса различного профиля (от интернет-магазинов до ресторанов), которые выполняют от 5 до 1000 доставок в месяц.

В компании «Достависта» постоянно отслеживают ключевые показатели бизнеса – количество активных и новых курьеров и клиентов в когортном анализе, качество доставки (SLA), эффективность работы операторов контакт-центра и службы поддержки, операционные показатели (тарифы, эластичность спроса и предложения) и др.

С прекращением поддержки зарубежного BI-решения для продуктовой и операционной аналитики в компании возникла задача найти российский аналог, который позволил бы не только перенести в новый контур привычные бизнес-процессы, но также предоставить возможности для дальнейшего развития функционала.

Курьерской службе требовался гибкий ИТ-продукт для подготовки дашбородов и отчетов, продвинутые инструменты для поиска инсайтов и изучения закономерностей в данных, а также комфортный интерфейс для визуализации и оценки продуктовых экспериментов. Важный критерий выбора решения — наличие инструментов self-service, которые позволят легко освоить новую ИТ-систему сотрудникам без навыков программирования.

По итогам оценки рынка в компании «Достависта» выбрали импортонезависимую систему «Дельта BI». Это универсальная платформа для анализа, которая сочетает в себе функциональность решений Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система позволяет агрегировать данные из разрозненных источников, самостоятельно создавать бизнес-сценарии для глубинного анализа на различных срезах, а также применять большой пул специализированных сервисов для решения BI-задач любой сложности. В системе можно задавать запросы на естественном языке, а также выстраивать предиктивную аналитику на базе технологий ИИ и машинного обучения.

«Сегодня отчетность в “Дельта BI” в нашей компании используют сотрудники продуктового, операционного и коммерческого департаментов. Уже сейчас можно отметить высокую скорость обработки данных при создании и управлении отчетами, современный преднастроенный интерфейс для презентаций, а также широкие возможности для вычислений внутри модели. Проект по внедрению решения продолжается. Сейчас мы ведем работу по применению предиктивной аналитики и использованию ML-моделей в исследовательских целях», — сказала Елена Таныгина, руководитель отдела аналитики компании «Достависта».

«Спрос на self-service подход к управлению данными в бизнес-системах сейчас крайне высок. Компании понимают, что доступ бизнес-пользователей ко всей модели данных позволяет быстрее извлекать инсайты, а также снижать нагрузку на ИТ-специалистов, которые ранее занимались поддержкой и развитием таких решений. Сегодня в “Дельта BI” включена вся функциональность, необходимая для комплексной аналитики. Мы продолжим развивать продукт и включать в него новые востребованные сервисы», — отметила Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI».