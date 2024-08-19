Белорусская ГК «Алютех» запустит «1С:ТОИР КОРП» на втором заводе в Новосибирске

В конце июля 2024 г. завершился первый этап совместного с «Деснолом», разработчиком и интегратором решений экосистемы «1С:ТОИР», проекта автоматизации ТОиР в «Алютех-Новосибирск». Это второй проект комплексной цифровизации процессов управления производственными и инфраструктурными активами группы компаний «Алютех», одного из игроков рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе. Первый проходил в Минске на самом крупном заводе группы компаний — «АлюминТехно». Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Проект автоматизации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования в «Алютех-Новосибирск» пройдет в три этапа. Первый этап включал подготовку данных для запуска и завершился в июле 2024 г. Второй этап (июнь – август 2024 г.) предполагает настройку системы, обучение персонала и интеграцию «1С:ТОИР КОРП» с «1С:Бухгалтерия» и АСУ ТП. Завершающий и ключевой этап реализации проекта — опытно-промышленная эксплуатация EAM-решения — продлится с августа по ноябрь 2024 г.

По мнению Руслана Вильданова, руководителя проекта со стороны компании-интегратора «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, этот проект отличает подготовка команды ГК «Алютех» к проведению первого и самого сложного этапа — паспортизации. Специалисты завода «Алютех-Новосибирск» использовали опыт коллег минского завода «АлюминТехно», прошли обучение основам ТОиР и подготовили большую часть данных, включая нормативную документацию, еще на старте проекта, что положительно сказалось на качестве и сроках реализации первого этапа.

«Отличительная особенность реализации проекта как в «АлюминТехно», так и «Алютех-Новосибирск» — индивидуальный подход управляющей компании и инициативных групп двух производственных предприятий к бизнес-процессам и потребностям каждого завода, — сказал Руслан Вильданов. — Такой подход очень важен, так как любая попытка наложить бизнес-процессы, например, более крупного завода на процессы производства меньшего масштаба, отличающегося при этом видами активов, структурой организации ремонтной деятельности и потребностями в материально-техническом обеспечении, может отразиться на результатах всего проекта автоматизации ТОиР и достижении экономического эффекта».

На данный момент на заводах «АлюминТехно» и «Алютех-Новосибирск» проходит интеграция «1С:ТОИР КОРП» с АСУ ТП. В планах белорусского производственно-сбытового холдинга на 2025–2026 гг. — тиражировать опыт использования EAM-решения еще на два завода группы компаний «Алютех Воротные Системы» и «Алютех Инкорпорейтед».