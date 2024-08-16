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VK продлевает программу поддержки стартапов

VK продлевает программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов. Участники получат технологические ресурсы на сумму до двух млн руб. для создания и развития проектов. Среди них — облачные решения VK Cloud, сервисы для взаимодействия команд VK WorkSpace и инструменты продвижения «VK Рекламы». Прием заявок на гранты продлится до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

«На первом этапе программы самый высокий спрос на вычислительные ресурсы мы получили от команд проектов на базе машинного обучения и генеративных нейросетей. С учетом динамичного развития сервисов им важно быстро тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок, в чем помогают облачные ресурсы. В отличие от собственного оборудования дополнительные мощности в облаке можно подключить или наоборот отключить моментально и платить только за фактически использованные ресурсы, что снижает издержки и ускоряет развитие инноваций», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud и лидер бизнес-сегмента SaaS, VK Tech.

Стартапы могут использовать инфраструктурные и платформенные облачные сервисы: преднастроенные базы данных, среды разработки, решение для создания и тестирования ML-моделей и другие инструменты. Грант на разработку или развитие продукта действует полгода. В зависимости от задач и потребностей проекта любые два месяца сервисами VK Cloud можно пользоваться бесплатно, а четыре месяца — со скидкой 50%. Команда платформы поможет в работе с сервисами для миграции или размещения проектов в облаке.

Участники получат доступ к платформе VK WorkSpace со скидкой 50%. Платформа объединяет инструменты для удобного взаимодействия команд: почту, календарь, файловое хранилище с онлайн-редактированием документов и корпоративный мессенджер с аудио- и видеоконференциями, чатами, каналами, задачами и чат-ботами.

Бонусы на продвижение в «VK Рекламе» помогут сократить затраты на тестирование гипотез, привлечение клиентов и рост продаж. Подать заявку на участие в программе могут стартапы с проектами на стадии MVP и выше.

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