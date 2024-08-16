«Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2»

«Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2». В обновлении появилось больше графических инструментов для управления доменной инфраструктурой, работы с серверами времени и настройки массовой установки ОС. Появился функционал построения инфраструктуры распределенных файловых систем. Особое внимание уделено безопасности: администратор домена может управлять паролями локальных администраторов, настраивать ролевую модель доступа к объектам домена и отслеживать изменения с помощью расширенных возможностей журналирования.

«Ред Адм Промышленная редакция 1.2» предлагает больше возможностей для комфортной работы администратора. Команда «Ред Софт» разработала графический инструмент для подсистемы «Управление», с помощью которого можно автоматизировать процессы установки контроллеров домена. Особое внимание уделено возможностям, связанным с настройкой серверов времени.

Появилась расширенная поддержка настройки информации об учетной записи доменных пользователей.

Обновление сделает работу с инфраструктурой более удобной. Массовая установка ОС может осуществляться по групповым сценариям с заранее заданными настройками. Также был значительно доработан функционал управления файловым хранилищем, появилось управление распределенными файловыми системами (DFS).

Подсистема «Управление»

В обновлении был значительно улучшен веб интерфейс подсистемы: появился новый функционал, ранее доступный через консоль, пользователю предлагается больше опций для настройки окружения «Ред Адм».

Графический инструмент для управления контроллерами домена. Через веб-интерфейс можно автоматически устанавливать контроллеры домена, осуществлять обновление и изменять основные настройки. Также добавили отдельную вкладку, с помощью которой можно проверять конфигурацию контроллера с использованием разных уровней логирования.

Централизованное управление серверами времени. Теперь настройка серверов времени доступна в графическом интерфейсе. Установите эталонное время, которое будет распространяться на все машины в домене.

Дополнительные атрибуты в параметрах учетной записи пользователя. Новые атрибуты для учетной записи пользователя, такие как: рабочий номер телефона, организация, должность, аватар. Атрибут «Часы, разрешенные для входа» позволяет управлять расписанием доступа пользователя к рабочему месту.

Управление паролями локальных администраторов. Администратор может централизованно управлять локальными паролями на компьютерах домена и настраивать требования к их сложности: варьировать длину, наличие сложных символов и срок действия пароля. Настройки осуществляются через модуль управления локальными паролями администраторов. Появившийся функционал является аналогом LAPS от Microsoft Active Directory.

Темная и светлая темы. К классической белой теме добавилась еще одна — в темном исполнении. Тема синхронизируется с браузером и включается автоматически. Также тему можно настроить вручную через боковую панель.

Подсистема «Служба каталогов»

Поддержка ролевой модели MS AD (ACL права). Теперь администратор может управлять доступом пользователя к любому объекту домена. Через консоль подсистемы «Служба каталогов» можно настраивать разрешения для пользователя или группы пользователей, среди которых: управление организационной единицей, ввод новых клиентов в домен, возможность создавать и удалять пользователей в определенной группе. Функционал аналогичен вкладке «Безопасность» в свойствах домена MS AD. В следующем релизе данный функционал появится в графическом исполнении.

Расширение возможностей журналирования. Новые возможности для журналирования всех действий администраторов домена. В журнале фиксируются следующие события: предоставление, добавление, удаление, изменение данных каталога учетных записей и групп доступа; изменение критичных параметров конфигурации, контроль изменений в основных конфигурационных файлах; делегирование или повышение полномочий, изменение политик безопасности, прав доступа и иных действий по администрированию доступа; создание, изменение, удаление и назначение парольных политик.

Подсистема «Файловое хранилище»

Редактирование вложенных файлов и папок. Пользователям доступен полноценный файловый менеджер с расширенным инструментарием. В обновлении 1.2 можно не только создавать точки монтирования, но и управлять вложенными папками и файлами.

DFS. В «Ред Адм Промышленная редакция 1.2» появилась поддержка управления распределенными файловыми системами. Теперь множество файловых серверов можно объединить в рамках одного пространства имен.

Подсистема «Централизованная установка ОС»

Группы по признакам для выполнения сценариев. Массовая установка операционных систем получила новые возможности. «Ред Адм 1.2» позволяет создавать шаблоны со сценариями установки и назначать их на выбранные группы устройств. Например, можно запустить автоматическую установку ОС для новых пользователей конкретного отдела и задать автоматическое выполнение операций по дополнительной настройке каждого рабочего места: автоматическую установку ПО, выставление необходимых настроек и загрузку обновлений.

Автоматизация процесса установки «Ред Адм». Устанавливать «Ред Адм» стало удобнее. Если раньше процесс требовал осуществить ряд преднастроек в различных конфигурационных файлах, то теперь достаточно настроить сеть и выполнить одну команду.

«Текущее обновление «Ред Адм» предлагает администраторам по-настоящему нужный, полезный и удобный функционал. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша команда стремится реализовать востребованные возможности иностранных продуктов, сделать привычные администратору инструменты лучше и удобнее, а также выйти на решение более глобальных задач. Далее мы планируем сконцентрироваться на масштабных проектах. Например, в следующей версии «Ред Адм» будет доступна поддержка распределенного домена MS AD. Сейчас данный функционал проходит beta-тестирование. Это важная возможность для наших заказчиков, у которых был построен многоуровневый распределенных домен на MS AD: можно будет просто заменить контроллер домена с MS AD на «Ред Адм» и реплицировать данные (структуру домена, пользователей, пароли и атрибуты)», — сказал Илья Чижов, руководитель отдела разработки инфраструктурных решений Ред Софт.

«Ред Адм Промышленная редакция» является уникальным решением для отечественного ИТ-рынка. Система централизованного управления позволяет управлять инфраструктурой любого масштаба в гетерогенной среде, помогает плавно мигрировать на отечественный стек решений и быстро адаптироваться в экосистеме. Многий функционал, появившийся в обновлении 1.2, возник по следам обратной связи наших заказчиков с крупными и сложными инфраструктурами. «Ред Адм» является готовым рабочим аналогом зарубежных систем управления с богатым набором инструментов, который постоянно расширяется силами нашей внутренней команды разработки», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».