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ИИ-ассистент «Битрикс24» CoPilot стал доступен для всех клиентов компании

«Битрикс24» добавил CoPilot в коробочную версию продукта. Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяет на собственном сервере пользоваться функционалом системы: корпоративным порталом, внутренним мессенджером, таск-трекером, видеозвонками, CRM и другими инструментами для совместной работы.

После появления CoPilot в коробочной версии «Битрикс24» все клиенты компании получили возможность оптимизировать свою работу за счет функционала ИИ-помощника, а именно:

CoPilot в новостях. ИИ-ассистент оптимизирует время на написание поста или комментария к нему. CoPilot может выделить главное в тексте, покритиковать его, сократить или удлинить, а также переписать его по заданному формату.

CoPilot в задачах. Помимо работы с текстами, Copilot поможет с тайм-менеджментом. ИИ-ассистент составляет чек-листы и распределяет их между сотрудниками и отделами.

CoPilot в чатах. Также ИИ-ассистент консультирует по рабочим вопросам. Для этой цели пользователи могут выбирать «Роли», то есть профессию для нейросети, которая поможет разобраться в конкретном вопросе.

CoPilot в CRM. CoPilot помогает пользователям обрабатывать звонки: расшифровывать записи, выделять в них главное и самостоятельно заполнять поля в карточках CRM.

Также пользователям доступна библиотека промптов, которая поможет проще начать работу с ИИ-ассистентом.

CoPilot от «Битрикс24» — ИИ-ассистент для бизнеса. Инструмент имеет широкий спектр применения и может придумать идею, составить план, написать и перевести на другой язык текст, выделить главное из материала или звонка, а также написать html-код для сайта. CoPilot встроен во все основные функциональные опции сервиса Битрикс24: чат, ленту корпоративных новостей, задачи, CRM и конструктор сайтов.

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