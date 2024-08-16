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IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX

IEK Group использует экосистему цифровых решений Directum RX. Производитель и поставщик электротехники ускорил согласование договоров, работу с МЧД и проведение тендерных процедур. Упорядоченное хранение электронных документов помогло упростить их поиск, а цифровизация кадровых процессов сократила время на трудоустройство сотрудников и обработку заявлений на отпуск. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате перехода на Directum RX в IEK Group: перевели в электронный вид делопроизводство; ускорили договорные процессы; организовали работу с МЧД — теперь сотрудники регистрируют электронные доверенности в реестре ФНС, не покидая интерфейса информационной системы; автоматизировали тендерные процедуры благодаря интеграции с «Контур.Фокус».

Также в рамках проекта удалось перевести в цифру большой блок кадровых процессов: ознакомление с кадровыми документами, управление отпусками и прием новых работников. Сегодня 90% кандидатов устраиваются в IEK Group онлайн, без лишних пересылок и отслеживания документов. Для синхронизации данных по сотрудникам и структуре компании реализовали интеграцию c системами Master Data Management (MDM) и 1С:ЗУП.

Работы выполнила команда компании TANAiS, бизнес-партнера Directum. Главной предпосылкой проекта стала необходимость обновления прежней ИТ-системы: процесс согласования документов был автоматизирован слабо, не было полноценного электронного документооборота, у платформы отсутствовали возможности для масштабирования. Кроме того, каждое подразделение использовало свои цифровые продукты, из-за чего приходилось дублировать данные.

В дальнейшем в IEK Group планируют подключить к кадровому электронному документообороту сотрудников остальных бизнес-подразделений, а также продолжить цифровизацию, например, создать долговременный архив на базе Directum RX.

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