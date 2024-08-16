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ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe платформы для тренировки навыков кибербезопасности Start EDU и Start AWR

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о запуске платформ Start EDU и Start AWR в составе экосистемы Softline Universe. Платформы предназначены для непрерывного обучения и тренировки навыков информационной безопасности сотрудников и команд разработки. Это позволит клиентам Softline Universe распознавать и предотвращать цифровые атаки, а командам разработки выпускать качественные продукты быстро и без уязвимостей. Интеграция способствует реализации стратегии ГК Softline по развитию портфеля ИБ-решений отечественных производителей.

В рамках сотрудничества в Softline Universe полностью интегрированы два продукта экосистемы StartX, благодаря чему заказчикам обеспечен бесперебойный доступ к обучающим материалам и тренировочным модулям.

Start AWR формирует навыки безопасной работы в цифровой среде. Курсы, тренажеры, вебинары и другие обучающие форматы доносят информацию через личные бытовые примеры. Имитированные атаки через электронную почту, сайты, поддельные точки доступа и USB-устройства соответствуют актуальным мошенническим схемам и помогают тренировать сотрудников в условиях, максимально приближенных к реальным.

Start EDU обучает продуктовые команды навыкам безопасной разработки с учетом специфики проекта и характеристик продукта. Распределяет разработчиков по командам, в зависимости от реальных задач, а затем, на конкретных рабочих ситуациях и контекстах, объясняет, как реализовать выставленные требования по безопасности в разрабатываемом ПО.

Softline Universe — это динамично развивающаяся платформа, которая предоставляет доступ к экосистеме интегрированных приложений, вычислительным мощностям и инфраструктурным ресурсам через интернет. Помимо инфраструктуры и ПО, в состав программно-аппаратного решения также входят техническая поддержка и образовательные программы. Услуги и приложения могут быть масштабированы в зависимости от трансформирующихся бизнес-задач.

«В Softline Universe мы стремимся обеспечить клиентов лучшими инструментами для цифрового развития, и мы рады представить Start EDU и Start AWR в составе экосистемы. Их внедрение стало ответом на возрастающие вызовы в сфере информационной безопасности. С каждым годом злоумышленники находят новые способы кибератак, и проактивная позиция компаний, выраженная в предварительной подготовке сотрудников, позволяет снизить уровень риска. Сотрудничество с командой Start X (ранее Антифишинг) направлено на повышение уровня безопасности на всех уровнях экосистемы. Более того, партнерство способствует реализации стратегии ГК Softline по развитию ИБ-решений отечественных производителей и наращиванию экспертизы в области кибербезопасности у всех сотрудников наших заказчиков», — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

«Небезопасные действия сотрудников — причина 68% инцидентов информационной безопасности в 2024 г., поэтому компаниям и командам безопасности важно управлять человеческим фактором так же хорошо, как они управляют техническими активами и уязвимостями. Наши платформы позволят пользователям экосистемы Softline Universe организовать регулярное обучение и тренировку сотрудников, чтобы контролировать их знания и навыки по всем главным вопросам, от которых зависит безопасность компании. Принимая во внимание обширный опыт команд ГК Softline в продвижении решений, мы надеемся, что совместными усилиями сможем внести вклад в развитие рынка ИБ-продуктов и повышение цифровой осознанности сотрудников», — сказал Сергей Волдохин, директор по продуктам Start X.

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