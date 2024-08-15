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Зеленодольское ПКБ совместно с «Аскон» завершит переход на отечественное инженерное программное обеспечение

«Аскон», разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, и Зеленодольское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Документ подписали генеральный директор Зеленодольского ПКБ «Евгений Жирков» и генеральный директор «Аскон» Максим Богданов. На церемонии присутствовали генеральный директор Судостроительной Корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко. Соглашение направлено на обмен опытом и развитие отечественных цифровых решений для проектирования и строительства судов. Запланирована совместная работа по модернизации и расширению функциональных возможностей существующих и разрабатываемых программных решений, а также отработка методологических подходов и практик, принятых в отрасли.

Результатом сотрудничества станет эффективное импортозамещение зарубежных судостроительных и общемашиностроительных ИТ-систем, применяемых Зеленодольским ПКБ, на программное обеспечение «Аскон» и консорциума «Развитие».

В Зеленодольском ПКБ продолжается внедрение PLM-комплекса «Аскон», который включает в себя систему проектирования «Компас-3D», систему управления инженерными данными  и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», систему управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM». Именно эти программные продукты лежат в основе отраслевого решения «Цифровая платформа судостроения», разработку которого продолжает компания «Аскон».

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