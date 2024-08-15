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Управлять движением поездов на новой углесборочной станции Юрково будет российская автоматика «Нацпроектстроя»

Специалисты дивизиона «Железные дороги» «Нацпроектстроя» внедрили систему микропроцессорной централизации собственной разработки и производства на новой углесборочной станции Юрково.

Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно, через компьютер, управлять оборудованием станции, стрелками, светофорами, переездами и прилегающими перегонами.

В составе системы – безопасный контроллер нового поколения RUVIO. Он принимает информацию от всех подключенных устройств и передает ее в центральный процессор.

Отечественное оборудование отличается высоким быстродействием, гибкой модульной структурой, простотой настройки и монтажа.

Станция Юрково построена в рамках проекта развития транспортной инфраструктуры «ПТУ Юг».

При сквозной технологии работы поезда будут идти напрямую к месту назначения, минуя станции примыкания РЖД, что разгрузит железнодорожную инфраструктуру общего пользования.

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