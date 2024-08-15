Связь LTE «МегаФона» укрепляется в якутских селах

«МегаФон» продолжает расширять зону уверенного покрытия 4G и улучшать качество связи в районах Якутии. Высокими интернет-скоростями и устойчивыми голосовыми соединениями могут воспользоваться почти две тысячи человек, проживающих в трех населенных пунктах Верхневилюйского и Хангаласского улусов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры смонтировали на территории поселений Далыр и Сайылык Верхневилюйского улуса базовые станции и запустили LTE-связь. Пользователи теперь могут общаться, используя как обычные голосовые вызовы, так и с помощью интернета по технологии VoLTE. Специалисты активировали несколько низко- и среднечастотных диапазонов, что позволило покрыть сетью 4G большую территорию и обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже на сельской окраине.

Вместе с тем в селе Техтюр Хангаласского улуса оператор запустил дополнительную базовую станцию и улучшил качество связи для абонентов. Жители могут со смартфонов передавать данные, скачивать фильмы или отправлять электронную почту на средней скорости до 50 Мбит/с. Выход в сеть доступен не только жителям села, но и посетителям расположенного рядом спортивно-развлекательного комплекса. Отдыхающие смогут делиться с помощью мобильного интернета яркими фото и видеороликами, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Мы планомерно расширяем сеть 4G в регионе, а также усиляем инфраструктуру там, где нагрузка на объекты связи существенно увеличивается. Такая работа делает современную мобильную связь более доступной для пользователей, что особенно важно для отдаленных населенных пунктов. Жители региона каждый день активно пользуются смартфонами, так в селах Далыр и Сайылык после включения телеком-оборудования пользователи передали через базовые станции почти 11 тыс. гигабайт данных», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.