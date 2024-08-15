Производственная компания LITOKOL начала промышленную эксплуатацию системы ant Time Slot Management

По итогам пробного периода складские помещения Ногинского завода LITOKOL подключены к системе ant TSM, на которых осуществляется бронирование временных интервалов входящего и исходящего потоков автотранспорта. Об этом CNews сообщили представители компании «АНТ Технолоджис».

Компания LITOKOL успешно провела опытную эксплуатацию системы ant Time Slot Management. По итогам пробного периода складские помещения Ногинского завода LITOKOL подключены к системе ant TSM, на которых осуществляется бронирование временных интервалов входящего и исходящего потоков автотранспорта.

Любая компания, выпускающая высокотехнологичный современный продукт, понимает, что наладить производство, обеспечить контроль качества продукции и организовать продажи – это важные задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Однако компании, обладающие высокой ответственностью за свой продукт, понимают, успешная реализация товара складывается из устойчивых коммуникаций с потребителями и бесперебойной поставки товара.

Производственно-складские площадки нередко сталкиваются с неэффективной организацией процессов обработки входящих и исходящих грузопотоков. Отсутствие прозрачности, простои автотранспорта, неравномерная загрузка оказывают дополнительную нагрузку на предприятие и в конечном счете приносят убытки.

Система «Управления временными интервалами - ant Time Slot Management» предоставляет инструмент для выбора и бронирования желаемого свободного временного интервала для приезда на склад. Компании LITOKOL получила полную видимость и прозрачность в системе отправки и поступления товаров.

«Для нас ключевое значение имеют высокая скорость и своевременность доставки продукции нашим потребителям. Система ant Time Slot Management позволила оптимизировать процессы взаимодействия с транспортными компаниями и погрузочно-разгрузочные работы на складе. В соответствии с панируемым графиком отгрузок мы готовим заказанную продукцию для покупателя. Собранный заказ сразу отгружается заказчику, освобождается место для последующих отгрузок», - сказал Владимир Шевчик, директор по управлению цепями поставок компании LITOKOL.

«Пропускная способность является одной из основных характеристик склада. Изменить ее можно или путем оптимизации внутреннего рабочего пространства, или путем добавления пунктов приема-выдачи товара. Производственные площадки часто не обладают достаточными площадями для пропуска большого количества машин. В этом случае мы предлагаем складу организовать информационное окно в интернете для транспортных компаний, в котором они будут видеть в режиме реального времени свободные временные интервалы. Зарезервировав необходимый слот, контрагент знает, когда его ожидают на складе, и он уверен, что получит груз или разгрузится в указанные сроки без задержек в приоритетном порядке», - отметил Александр Усов, руководитель «АНТ Технолоджис».