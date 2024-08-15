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Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ

15 августа 2024, Москва

Компанией ФЛАТ подтверждена совместимость линейки проводных профессиональных USB и QD гарнитур ITROO с IP-телефонами Flat-Phone и программным клиентом унифицированных коммуникаций «ФЛАТ Партнер». Об этом CNews сообщили представители ФЛАТ.

В рамках программы тестирования проверена работоспособность базового функционала гарнитур и соответствие системных требований для совместной работы. Испытания были проведены при подключении оборудования ITROO к линейке IP-телефонов Flat-Phone, а также в работе с программным телефоном «ФЛАТ Партнер» в десктопной версии.

На основании полученных результатов специалистами подтверждена корректность установки и совместимости оборудования, обеспечивающая доступность заявленных пользовательских сервисов ITROO в коммуникационной среде ФЛАТ.

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