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На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital

«Базальт СПО» подтвердила совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Рабочая станция К» 10 и «Альт Сервер» 10 с коммуникационным программным обеспечением livedigital, разработанным компанией «ЛайвДиджитал». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64.

Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс.

«Пользователи в один клик подключаются к livedigital. А гибкий интерфейс ПО и его способность встраиваться в ИТ-инфраструктуру дают возможность компаниям, работающим на платформе «Альт», использовать сервис для автоматизации бизнес-процессов с большим количеством онлайн-коммуникаций, — сказал директор «ЛайвДиджитал» Виктор Габриэль. — Одна из главных сфер применения — онлайн-образование. Здесь сервис видеосвязи с детальной аналитикой по всем участникам является ключевой технологической составляющей».

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