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МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей деревни Нижняя Ильинка Омского района

МТС обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории деревни Нижняя Ильинка Омского района. После установки нового телеком-оборудования местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Деревня Нижняя Ильинка – небольшой населенный пункт в Омском районе, где на данный момент проживает менее 500 человек. До недавнего времени жители имели доступ только к голосовой связи, а появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС жителям деревни стали доступны современные цифровые сервисы, государственные и финансовые порталы, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и маркетплейсы.

«С начала года мы построили или обновили сеть почти в двадцати малых населенных пунктах: селе Покрово-Иртышском, деревне Усть-Тара, дачном поселке Чернолучинском и многих других. Деревня Нижняя Ильинка – одна из немногих локаций в регионе, где до сих пор не было LTE-покрытия МТС, хотя сам населенный пункт находится всего в часе езды от Омска. Мы продолжим развивать свою сеть в регионе, потому что считаем, что сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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