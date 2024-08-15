«МТС Линк Чаты» появились на Linux и «в коробке»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», представила десктопное приложение «МТС Линк Чаты» для Linux, а также серверную версию мессенджера. Об этом CNews сообщили представители «Вебинар Технологии».

Теперь десктопное приложение корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты» доступно пользователям операционных системах MacOS, Windows и Linux. Приложение для Linux оптимизировано под распространенную среди программистов и системных администраторов операционную систему Ubuntu, но может работать и на других Linux-системах, например, Astra Linux и РЕД ОС. Мобильное приложение «Чатов», как и прежде, доступно пользователям iOS и Android.

Компании с особыми требованиями к информационной безопасности и хранению данных теперь могут развернуть «МТС Линк Чаты» на собственных серверах. Протестировать серверную версию можно по запросу в службу технической поддержки «МТС Линк».

«"Чаты" — молодой продукт: мы запустили его в апреле 2024 г., и сегодня его используют более 50 тыс. сотрудников разных компаний. Пришло время предлагать новые варианты установки "МТС Линк Чатов". Появления серверной версии ждали 90% крупных клиентов, а среди пользователей запрос на Linux-версию был одним из самых популярных. Рады, что теперь преимущества нашего мессенджера смогут оценить компании с самой разной ИT-инфраструктурой», — сказал руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.

«МТС Линк Чаты» — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Для повышения продуктивности команд в «Чатах» готовится к запуску новая функция на основе искусственного интеллекта (ИИ): ИИ-ассистент сможет анализировать содержание объемных переписок и формировать их саммари с выводами и договоренностями. «Чаты» — часть экосистемы МТС Линк, куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.