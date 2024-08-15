Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО

R-Style Softlab получила экспертное заключение совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО «InterBank RS Модуль «Самозанятые» требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского программного обеспечения. Реестровая запись произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июля 2024 г.

R-Style Softlab представила модуль по работе с самозанятыми в ноябре 2023 года.

Технологический стек продукта включает импортозамещенные технологии, в том числе сервер БД PostgreSQL, а также решения c открытым исходным кодом. Благодаря открытому API и возможностям интеграции «InterBank RS.Модуль «Самозанятые» может быть адаптирован под функциональные требования и брендинг любого банка, развивающего финансовое обслуживание плетельщиков НПД. Модуль открыт к интеграциям с другими банковскими, финансовыми и нефинансовыми сервисами и будет развиваться в соответствии с отраслевыми требованиями.

Модуль предусматривает внедрение во все сервисы ДБО по работе с физическими лицами: интернет-банк, приложение для iOS и Android, PWA. C помощью нового модуля клиенты банка могут пользоваться всеми функциями личного кабинета самозанятого внутри привычного мобильного приложения и интернет-банкинга: самостоятельно регистрироваться в Федеральной налоговой службе или перейти на обслуживание из другого банка, а также вести удобный расчёт с клиентами, формируя счета и чеки.

Пользователи могут оплачивать налоги, в том числе автоплатежом, а также просматривать статистику начислений и проверять справки о постановке на учёт и доходах.

Евгения Титова, руководитель направления разработки новых продуктов R-Style Softlab, сказала: «По данным на август 2024 г. в России зарегистрировано более 11 млн самозанятых. Более 38% их доходов регистрируется через платформы или банки-партнеры без использования приложения «Мой налог». Учитывая высокую динамику по числу регистраций самозанятых, мы создали базовый продукт, чтобы как можно больше банков предоставляли своим клиентам удобный инструмент для легальной работы прямо внутри мобильного приложения. Все интеграции с ФНС и сложная аналитика уже проработаны, а коробочное решение позволяет начать работу в оптимальные сроки».