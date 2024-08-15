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Компания «Факел» провела сложное обновление «1С: ERP» с помощью «1С-Ижтиси»

Компания «Факел» провела сложное обновление «1С: ERP» с помощью «1С-Ижтиси». Для проведения комплексного тестирования ижевская компания применила автоматизированные и ручные технологии.

«Факел» является официальным представительством в России бренда Maytoni, немецкого производителя интерьерного и дизайнерского освещения в направлениях Decorative, Technical и Outdoor.

Управленческий учет в компании ведется в «1С:ERP», которая регулярно дорабатывается. Перед предприятием встала задача актуализировать конфигурацию на несколько релизов с проведением комплексного тестирования обновленной программы. Для реализации задуманного обратились к фирме «1С-Ижтиси».

В результате проекта конфигурация «1С:ERP» успешно актуализирована и протестирована с учетом доработок, которые возникли при обновлении.

«Автоматическое тестирование позволило сократить количество «детских» ошибок по сравнению с тем, когда тестирование проводилось «в лоб» без автоматизации, а расширенное тестирование — что работа как отдельных пользователей, так и всей компании не остановится», — сказал Вадим Волков, руководитель отдела разработки компании «Факел».

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