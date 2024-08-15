Cитуационный центр от «Диасофт» позволит оптимизировать процесс разработки ПО и найти зоны роста

Специалисты «Диасофт» реализовали приложение «Ситуационный центр команд» в составе платформы Digital Q.Management. Оно предназначено для сбора и визуализации на едином дашборде производственных показателей команд разработки в режиме реального времени. Приложение уже внедрено и активно используется в «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Получение информации о производственных процессах в едином пространстве

«Ситуационный центр команд» объединяет данные о времени поставки доработок (time to market), объеме нового кода, качестве спринтов, количестве ошибок, трудозатратах, состоянии DevOps pipeline и применении low-code инструментов. Все данные выводятся на едином дашборде – так пользователи быстро получают статистику о работе команд и процессах разработки.

Отслеживание показателей в режиме реального времени

В «Ситуационном центре команд» данные обрабатываются онлайн: они появляются на дашборде сразу после завершения спринта, сборки продукта или регистрации ошибки. Это помогает командам отслеживать изменения и быстро на них реагировать.

Управление стоимостью производства

«Ситуационный центр команд» отображает затраты времени на каждую типовую задачу и сравнивает их с установленными нормативами, что помогает выявлять ресурсоемкие процессы и оптимизировать расходы.

Определение узких мест в производственном процессе

Интерфейс дашборда разработан таким образом, что любое снижение показателей становится сразу заметным. Индикаторы дашборда, указывающие на негативную динамику, позволяют своевременно принимать меры и устранять узкие места до того, как они стали критичными.

Организация соревновательной среды

Для каждого показателя дашборда формируется отдельный рейтинг команд. Так выявляются самые успешные команды в том или ином показателе. При этом сами команды следят за своим развитием, что позволяет им совершенствовать результаты работы от спринта к спринту.

«Ситуационный центр команд» служит единой точкой доступа к информации о ходе производства программных продуктов для всех его участников. Центр дает возможность командам анализировать производственные процессы, выявлять и устранять проблемы, находить возможности для роста. Таким образом, команды могут быстро реагировать на изменения и принимать решения, которые способствуют повышению эффективности разработки», – сказала Наталия Оржевская, директор центра управления производственными командами «Диасофт».

Использование «Ситуационного центра команд» позволяет принимать решения на основе реальных данных, что ведет к более эффективному и гибкому управлению разработкой продуктов. Такой подход отвечает современным требованиям рынка и стратегическим целям цифровой трансформации.

Платформа Digital Q.Management входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.