Сервис Manzana Campaign подключил трехмиллионного участника к программе лояльности ювелирного дома MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds активно внедряет инновационные технологии для улучшения качества обслуживания своих клиентов. Одной из последних инициатив компании стало использование платформы Manzana Campaign. Теперь компания охватывает регулярными коммуникациями более трех млн участников программы лояльности. Об этом CNews сообщили представители Manzana Group.

Manzana Campaign – решение, которое повышает эффективность целевого маркетинга с помощью сегментирования участников программы лояльности и взаимодействия с ними путем различных каналов коммуникации. Оно внесено в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает его технологическую независимость и безопасность.

«Manzana Campaign является частью интеллектуальной платформы Manzana и благодаря ее интеграции с другими продуктами Manzana Group пользователи могут быстро подключаться к системе. При этом решение Manzana Campaign может подключаться к сервису процессинга бонусов и скидок, развернутому как в облачном, так и в локальном варианте установки. Это позволяет быстро начать использовать возможности сервиса Manzana Campaign», — сказал генеральный директор Manzana Group Олег Паленов.

Ювелирный дом MIUZ Diamonds уже более 10 лет реализовывает и совершенствует клиентоориентированный подход через программу лояльности от Manzana Group.

Длительный период сотрудничества свидетельствует о высоком уровне доверия между компаниями. Каждый год количество покупателей, верных ювелирному дому, увеличивается, как и его индекс лояльности (NPS), который демонстрирует лидирующие показатели по рынку.

«Информационные технологии развиваются стремительно, покупатели быстро привыкают к определенному уровню сервиса и технологических решений. Наша компания стремится предвосхищать ожидания клиентов от соприкосновения с брендом, поэтому мы всегда находимся в поиске новых возможностей для выхода на следующую ступень взаимодействия с ними. Мы очень благодарны команде Manzana Group за их профессионализм», – сказала директор по маркетингу ювелирного дома MIUZ Diamonds Надежда Вартанова.

В своей работе MIUZ Diamonds использует систему Manzana Loyalty от Manzana Group. Для оптимизации коммуникации с увеличивающейся аудиторией программы лояльности сотрудничество между компаниями было расширено подключением сервиса Manzana Campaign, который полностью интегрирован с системой Manzana Loyalty.

Manzana Campaign помогает MIUZ Diamonds: формировать портрет каждого покупателя для точности персональных коммуникаций; формировать сегменты и настраивать отдельные цепочки взаимодействия с каждым выбранным сегментом, чтобы предлагать именно то, что интересно; настраивать и запускать коммуникации с использованием разных каналов, чтобы отправлять индивидуальные предложения в наиболее удобном для покупателя канале; запускать триггерные рассылки, чтобы своевременно реагировать на действия покупателей в рамках маркетинговой акции; проводить каскадные акции необходимого масштаба, чтобы повысить количество прочтений сообщения и сэкономить на рассылках; анализировать результаты рассылок, кампаний и каналов коммуникаций для эффективного распределения маркетингового бюджета.

С помощью Manzana Campaign настраиваются и запускаются сложные рассылки через различные каналы связи, включая электронную почту, Viber и SMS, используя при этом локальное время, проверки условий и триггеры коммуникаций. Это позволяет доставлять актуальную информацию до клиентов MIUZ Diamonds в нужное время и в удобном формате, а также сократить время подготовки и настройки акций, экономить маркетинговый бюджет.

В совместных планах Manzana Campaign и ювелирного дома MIUZ Diamonds расширение доступных каналов связи для повышения эффективности коммуникации с участниками программы лояльности.