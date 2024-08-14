Новый продукт Smartec — бюджетный считыватель дальнего действия для контроля проезда автотранспорта

Ассортимент оборудования Smartec для систем контроля доступа пополнили ультравысокочастотные (УВЧ) считыватели ST-LR310. Новинки базируются на радиочипе с улучшенной фильтрацией сигналов, имеют рабочую частоту 867,1 МГц и дальность идентификации 9 м, поэтому станут оптимальным вариантом для контроля проезда автотранспорта. Эти считыватели дальнего действия оборудованы антенной с круговой поляризацией, интерфейсом Виганд 26/34 для использования в различных СКУД, портом RS-232 для интеграции в прикладные приложения, а также релейным выходом для подключения внешних исполнительных устройств. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Этот считыватель дальнего действия снабжен высокочувствительной антенной с круговой диаграммой направленности и выполняет идентификацию УВЧ-транспондеров (карт и меток) на частоте 867,1 МГц. При этом модель ST-LR310 работает с защищенными УВЧ-идентификаторами стандартов ISO-18000-6C и ISO-18000-6B, распознавание уникальных TID-кодов которых дает возможность применять новый считыватель дальнего действия в системах с высокими требованиями к безопасности.

Максимальная дистанция считывания ST-LR310 составляет девять метров, что делает этот считыватель дальнего действия удобным инструментом идентификации транспортных средств и/или водителей в рамках систем контроля доступа на закрытую территорию (например, парковку) без необходимости выходить из автомобиля и даже опускать стекло. При этом дальность действия этого ультравысокочастотного считывателя можно уменьшить. Используемый в ST-LR310 радиочип – аналог M100, гарантирует высокую чувствительность устройства, помехоустойчивость и надежность распознавания. Для повышения защиты от ложных срабатываний УВЧ-считыватель поддерживает работу в режиме проверки совпадения паролей транспондера и считывателя.

Интерфейс «Виганд» 26 или 34 (по выбору заказчика) позволяет использовать считыватель дальнего действия ST-LR310 в рамках любой системы контроля доступа, поддерживающей хотя бы один из этих форматов. Для подключения считывателя используется трехпроводная шина, а передача ведется короткими импульсами и инициируется в момент обнаружения в зоне действия устройства идентификатора. Помимо выхода Виганд, считыватель дальнего действия оснащен интерфейсом RS232, через который он может быть интегрирован в различные программные приложения и применяться, например, в логистике для контроля за перемещением грузов, в сельском хозяйстве для отслеживания передвижений животных и т.п.

Уличное исполнение с классом пыле-/влагостойкости IP65 и диапазон рабочих температур от -35 до +60 С обеспечивают надежную работу считывателя на открытых территориях без дополнительной защиты. При этом считыватель дальнего действия может крепиться на столбе с помощью идущего в комплекте кронштейна, который позволяет регулировать его наклон для оптимизации области действия. Отдельно отметим наличие у ST-LR310 релейного выхода, к которому можно подключать внешние исполнительные устройства и управлять ими с помощью пользовательского ПО или по сигналу от идентификаторов с определенным кодом.

Новый считыватель дальнего действия Smartec ST-LR310 уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».