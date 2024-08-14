Axelot автоматизировала распределительный центр Desport

Компания Desport перешла на ИТ-инфраструктуру на базе российских платформ.

Desport продает спортивные товары мировых и российских брендов. На сегодняшний день в различных городах России работают 35 магазинов торговой сети. В представленный ассортимент входят разнообразные товары для более чем 60 видов спорта.

Руководство Desport приняло решение перейти на ИТ-инфраструктуру, основанную на отечественной платформе.

В качестве нового программного решения была выбрана Axelot WMS, а для реализации проекта приглашены специалисты Axelot. Так как модернизацию распределительного центра, который будет обслуживать новые магазины, необходимо было завершить в сжатые сроки – за 4 месяца, – для ускорения реализации проекта было принято решение внедрять Axelot WMS по технологии стандартного внедрения с использованием концепции MVP (минимально жизнеспособный продукт).

Технология стандартного внедрения (ТСВ) разработана экспертами компании Axelot и характеризуется возможностью быстрого достижения результата и итеративного улучшения в рамках развития системы и постпроектного сопровождения. Эта технология позволяет в короткие сроки реализовывать стандартизированные отраслевые решения с функциональностью «из коробки». Такой подход применим, когда заказчик четко осознает результат, который хочет получить, и готов максимально включиться в совместную работу проектных команд.

Помимо этого, ТСВ можно использовать только при внедрении решений, которые не просто обладают расширенной функциональностью в «коробке», но и допускают гибкую параметризацию. К таким системам относится Axelot WMS – в ней доступны несколько тысяч параметров и два режима настроек: простой и расширенный. В простом режиме настройка бизнес-процессов идет без углубления в сложные алгоритмы (например, в рамках реализации ТСВ), а расширенный режим подразумевает более тонкую «ручную» настройку с применением сложных сценариев.

Внедрение корпоративной информационной системы заказчик выполнял параллельно с запуском WMS. Для настройки интеграционного контура использовалось решение российского вендора – Datareon Platform. В рамках проекта предпочтение было отдано импортонезависимым технологиям: в качестве СУБД выбрана PostgreSQL, а на сервере WMS установлена российская операционная система на базе Linux. Решения Axelot WMS и Datareon Platform также используют импортонезависимый технологический стек.

Благодаря Axelot WMS в распределительном центре автоматизированы и оптимизированы процессы приемки, размещения, хранения, внутрискладской обработки и отгрузки товаров. Благодаря сотрудничеству с Axelot компания смогла в сжатые сроки подготовить складскую логистику к открытию новых торговых точек и не отклониться от собственных планов развития бизнеса.