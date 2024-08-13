ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»

Российские компании – разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения научно-технический центр информационных технологий «Роса» и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo – подтвердили совместимость продуктов. Стек решений позволит государственным структурам и коммерческим организациям использовать надежную видеосвязь профессионального класса в безопасном контуре, с полным соответствием всем требованиям импортозамещения.

Эксперты компаний успешно протестировали совместную работу операционной системы «Роса Хром 12 Рабочая станция» и программного клиента Vinteo Desktop версии 3.19.0, а также операционной системы «Роса Хром 12 Сервер» и программного клиента Vinteo SIP Client версии 0.2.2. Итоги тестирования отражены в совместных двусторонних сертификатах.

В результате испытаний было подтверждено, что программный клиент Vinteo Desktop версии 3.19.0 устанавливается с использованием стандартных зависимостей репозитория операционной системы «Роса Хром 12 Рабочая станция» (без применения сторонних пакетов) внутри ИТ-инфраструктуры и корректно выполняет все заявленные функции разработчика. Также корректно работает операционная система «Роса Хром 12 Сервер» и программный клиент Vinteo SIP Client версии 0.2.2

Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Программный клиент поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264,VP8 и AV1, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на 5 языках.

Функционал Vinteo Desktop версии 3.19.0 позволяет полноценно общаться в режиме ВКС – осуществлять разные типы звонков (абонентам сервера ВКС точка-точка, в конференц-комнаты на сервере ВКС Vinteo) с разделением участников на группы в зависимости от их ролей, создавать локальную адресную книгу с импортом и экспортом, регистрировать абонентов на сервере и совершать исходящие анонимные звонки, запрашивать слово в режиме звонка, общаться в чате, транслировать рабочий стол, демонстрировать видео и др.

«Роса Хром 12 Рабочая станция» – операционная система для оснащения рабочих мест пользователей, отличается быстрым и простым развертыванием в корпоративной среде, усиленной защитой, наличием большого количества предустановленных приложений для быстрого старта, удобством администрирования с помощью предустановленных графических программ (панель управления для настройки разных компонентов системы и запуска программ с приоритетами выполнения), а также проприетарным драйвером видеокарт Nvidia.

«Роса Хром 12 Сервер» – операционная система для серверов, обладает высокой стабильностью работы. Поддерживает популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и других, а также криптографическую библиотеку OpenSSL, хеширования паролей по ГОСТ и использование защищенных VPN. Поставляется как минималистичный дистрибутив, на который можно быстро установить из репозитория нужные компоненты.

ОС семейства «Роса» созданы на основе собственного репозитория Rosa 2021.1, в которой используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» привычна для пользователей Windows. Сертифицирован ФСТЭК, добавлен в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Операционная система «Роса» входит в перечень приоритетных для миграции, обладает рядом сильных преимуществ и высокой степенью адаптации компонентов к требованиям российского рынка. Совместимость «Роса Хром 12» в версиях «Рабочая станция» и «Сервер» с продуктами Vinteo позволит заказчикам использовать передовые отечественные решения для создания надежной инфраструктуры видеокоммуникаций, безопасно подключать удаленных сотрудников и контрагентов из любой точки мира», – отметил Роман Самойлов, директор Vinteo.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса», сказал: «Подтвержденная совместимость наших операционных систем «Роса» с решениями Vinteo является ключевым достижением, обеспечивающим высокий уровень безопасности и надежности видеосвязи. Это сотрудничество не только способствует импортозамещению, но и позволяет нашим клиентам эффективно интегрировать передовые отечественные технологии в свою инфраструктуру, что особенно важно в текущих условиях».