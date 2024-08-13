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«Магнит» тестирует технологию цифрового учета рабочего времени

«Магнит» начал тестировать технологию цифрового учета рабочего времени сотрудников магазинов с помощью динамических QR-кодов. Технологическое решение, которое прорабатывает розничная сеть, позволит повысить качество учета и сделает расчет заработной платы прозрачнее для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Решение реализовано на основе внутреннего мобильного приложения для сотрудников. В приложении появился раздел «Учет рабочего времени» и функция сканирования QR-кода. В начале и в конце смены сотрудник должен авторизоваться в приложении и отсканировать код с рабочего компьютера директора магазина.

В пилотном проекте участвуют более 60 магазинов – форматов «у дома», дрогери и супермаркетов. Тестирование технологии продлится до сентября 2024 г., после чего начнется ее поэтапное масштабирование.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»: «Технология цифрового учета рабочего времени QR-link позволяет получать точные и объективные данные о фактическом рабочем времени сотрудников. Это решение поможет сделать расчет заработной платы и дополнительных выплат прозрачнее и понятнее для сотрудников. Внедрение этой технологии также будет способствовать повышению качества учета и снижению нагрузки на административный персонал, в том числе за счет полной автоматизации процессов».

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