«Инферит Клаудмастер» сэкономил Softline Ecommerce 21,3% от счета на облачную инфраструктуру

«Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) — FinOps-платформа полного цикла, которая фокусируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и обеспечивает компаниям возможность оплачивать только фактически используемые ресурсы. Вендор «Инферит» сообщает о прогрессе в оптимизации затрат на облачные технологии для Softline Ecommerce. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Ecommerce отвечает за бизнес-процессы eCommerce клиента: от интеграции корзины и обработки платежей на сайте до удержания клиентов и поддержки покупателей. Направление столкнулось с проблемой значительного увеличения расходов на облачную ИТ-инфраструктуру и трудностями в их контроле.

Команды «Инферит» и Softline Ecommerce провели совместную работу и с помощью FinOps-платформы «Инферит Клаудмастер» выявили потенциальную экономию на облако в размере 21,3%. FinOps-платформа помогла получить результат за три дня за счет алгоритма по поиску дорогостоящих недозагруженных ресурсов, таких как CPU. Также алгоритм дал прямую рекомендацию по переходу с дорогостоящих ресурсов на более подходящие под задачу.

«Инферит Клаудмастер» предоставляет понятные рекомендации по снижению затрат для руководителя и конкретный список объектов для оптимизации, решая при этом задачу простого и быстрого обнаружения неэффективных ресурсов для исполнителя.

«Мы рады, что наши решения помогли Softline Ecommerce достичь значительных результатов в оптимизации расходов на облачную инфраструктуру, — сказал Станислав Быков, директор по продукту «Инферит Клаудмастер», — Рекомендации по оптимизации недозагруженных ресурсов и покупке пакетов CVoS доказали свою эффективность и позволили добиться значительной экономии».

«Инферит Клаудмастер» предоставила нам ценные рекомендации, которые позволили существенно сократить наши расходы на облачные услуги. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил Вадим Парахин, Head of DevOps, Softline Ecommerce.