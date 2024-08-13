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Бренд ttec теперь на российском рынке

Компания diHouse подписала договор с турецким производителем Tesan. В его рамках дистрибьютор получил право на эксклюзивное продвижение на российском рынке мобильных аксессуаров, бытовой техники и электроники, выпускаемых под брендом ttec. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок мобильных аксессуаров из года в год показывает устойчивый рост. В среднем именно эта категория товаров составляет около 70% от общего объема продаж в магазинах и салонах сотовой связи. Тенденция роста видна и на примере умных часов – в августе 2024 г. был установлен рекорд продаж.

Теперь партнерам diHouse доступен широкий ассортимент мобильных аксессуаров ttec высокого качества со всеми соответствующими сертификатами: внешние аккумуляторы разных цветов мощностью от 10 тыс. до 50 тыс. мАч, беспроводные и проводные наушники, сетевые зарядные устройства, дата-кабели всех типов от 30 до 300 см, автозарядные устройства и держатели для автомобилей и велосипедов, адаптеры-конвертеры типа USB-AUSB-C, стилусы для сенсорного экрана, беспроводные зарядные станции для одного и нескольких устройств. Главные преимущества продуктов ttec – это не только высокое качество сборки, но и продуманный дизайн и эргономика, универсальность и ценовая доступность.

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Бренд ttec теперь на российском рынке

В ближайшем будущем в ассортименте появятся товары из других категорий (умные часы, умные весы и кормушки для питомцев).

Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» компании diHouse: «Качественные и доступные мобильные аксессуары всегда были и остаются актуальными для потребителя. Благодаря многолетнему опыту и экспертизе мы всегда тщательно подходим к подбору ассортимента, с которым предстоит работать. Продукция ttec полностью соответствует нашим требованиям и ожиданиям российских пользователей»‎.

Салих Эрдоган, заместитель генерального директора компании Tesan: «Россия – это обширный рынок с отличными перспективами. В лице diHouse мы нашли надежного делового партнера, вместе с которым проанализируем запросы российских потребителей и непременно добьемся успеха. От лица компании я выражаю твердую уверенность в том, что команда diHouse достойно представит ttec на российском рынке».

Бренд ttec был основан в 1995 г. в Стамбуле компанией Tesan, турецким дистрибьютором европейских брендов с 1983 г. Компания успешно реализует свою продукцию в более чем 20 странах мира. Количество проданных единиц товара превышает 100 млн.

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