«Аквариус» обновляет семейство ноутбуков

«Аквариус» обновляет семейство ноутбуков. Продуктовая линейка ноутбуков пополнится тремя группами, состоящими из шести моделей. Помимо улучшенных функциональных характеристик, модели спроектированы в соответствии с ключевыми трендами промышленного дизайна. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Первая группа – это многофункциональные модели устройств для федеральных органов исполнительной власти и компаний государственного сектора.

Aquarius Cmp NS626 – является преемником модели Aquarius Cmp NS616 на базе новых поколений процессоров, поэтому поддерживает 12/13 поколение процессоров Core™ i3/i5/i7. Ноутбук имеет экран 16”. Верхняя крышка устройства выполнена из магниевого сплава для обеспечения прочности конструкции и комфортного веса. Новинка подходит как офисным сотрудникам, так работникам государственных или образовательных учреждений благодаря удобному экрану c разрешением 2560 ×1600 формата 16:10.

Aquarius Cmp NE356 – сочетает в себе классический дизайн с размером экрана 16” формата 16:10 и разрешением WUXGA. Внутри ─ производительный процессор Ryzen™ 5 и широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств. Ноутбук подойдет для использования в образовательной среде, офисным сотрудникам и работникам государственных учреждений.

«Аквариус» обновляет семейство ноутбуков

Вторая группа — модели для корпоративного сегмента и бизнеса, предъявляющих повышенные требования к дизайну, самым современным технологиям и весу.

Aquarius CMP NS934 – ноутбук бизнес-серии весом менее 1кг благодаря корпусу из магниевого сплава. Обладает большим набором проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств. Также имеет экран 14” с разрешением WUXGA 1920x1200 формата 16:10. Модель подходит для работы мобильным руководителям; сотрудникам, которые работают с удаленным доступом к терминальной инфраструктуре или инфраструктурой VDI. Несмотря на ультралегкий вес, он обладает всеми возможностями ноутбуков Aquarius корпоративного класса. Устройство подходит для компаний, работающих с чувствительной информацией, в том числе с государственной тайной.

Aquarius Cmp NS636 – дизайн модели был разработан собственной дизайн-студией компании «Аквариус». Ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе, имеет самые современные технологии для удобства работы в режиме видеоконференции: диагональ экрана 16”, встроенная камера 5Мп, два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика. Устройство поддерживает современные процессоры Core™ 12/13/14 поколение и оснащены оперативной памятью нового стандарта DDR5. Устройства подходят для работы в мобильном офисе. Влагозащитная клавиатура обеспечивает дополнительный уровень надежности. Кроме того, эти ноутбуки могут использовать работники, которые имеют дело с конфиденциальной информацией, так как новинка оснащена сканером отпечатка пальцев.

Aquarius Cmp NS634, являясь ноутбуком корпоративного класса, схож по характеристикам с NS636, отличаясь компактными размерами за счет диагонали 14” и малым весом. В модели также предусмотрены два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика для проведения видеоконференцсвязи. Возможно установить опциональный модуль LTE для постоянного нахождения в сети.

Также среди новинок будет модель для выполнения специальных задач и работы в любых погодных полевых условиях.

Aquarius Cmp NS715R – выполнен из ударопрочного пластика с ребрами жесткости и усиленными угловыми элементами конструкции с уровнем пылевлагозащиты IP-65. Обладает экраном 15,6” с разрешением FHD. Устройство может быть использовано как для работы в полевых условиях, так и в неблагоприятных условиях эксплуатации. Также он подойдет тем, кто взаимодействует с удаленным доступом к терминальной инфраструктуре или инфраструктурой VDI.

«Ноутбуки – это востребованные устройства для работников во всех отраслях экономики, при этом в каждой есть свои нюансы: для промышленности важна информационная безопасность, для полевых сотрудников – уровень пылевлагозащиты, вес ноутбуков. Мы видим на рынке спрос на усовершенствованные модели отечественных ноутбуков, которые бы отвечали персональным требованиям бизнеса и подходили бы для работы с разными данными, включая конфиденциальные, а также для различных случаев использования, в том числе неблагоприятных. Поэтому наряду с нашими популярными моделями, вроде ноутбука-трансформера, появятся дополнительные модели, учитывающие пожелания заказчиков: облегченный корпус, улучшенные характеристики, возможность работать с системой VDI», — сказал президент «Аквариус» Владимир Степанов.

Все новые модели ноутбуков совместимы со всеми основными отечественными операционными системами.