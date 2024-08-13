CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра»

Администрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информационной безопасности и независимости городского управления. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Переход на программный стек «Группы Астра» позволит администрации оптимизировать процессы управления данными, повысить эффективность работы и защитить важную информацию от угроз кибербезопасности. Корпоративная почта RuPost обеспечит связь между сотрудниками, а ALD Pro упростит управление доменом и ИТ-инфраструктурой.

Работу по переводу инфраструктуры администрации города Пскова на отечественные продукты начали осенью 2022 г. Проработали вопросы интеграции экосистемы «Группы Астра», провели тестирования решений. Стояла задача по импортозамещению серверных ОС, созданию второго параллельного домена именно для ОС Astra Linux (помимо контроллера домена в среде иностранной ОС), смене почтового сервера на российский и переводу пользователей на ОС Astra Linux. Большая часть запланированного осуществлена.

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется миграция всей структуры службы на десктопную версию ОС Astra Linux, что повысит безопасность и стабильность работы всех подразделений администрации. Ожидается, что полный переход на отечественное программное обеспечение будет завершен до конца 2025 г.

«Кроме детальной проработки плана перевода всей инфраструктуры администрации города Пскова на отечественные решения, «Группа Астра» также позаботилась об обучении сотрудников органа местного самоуправления – они пройдут курсы по работе с отечественными ИТ-продуктами. Мы считаем это тоже важной частью проекта, потому что пользователи, не только администраторы, должны быть знакомы с решениями и привыкнуть к ним. Так адаптация к новому пройдет быстрее и легче», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024