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«Ростелеком» открыл демодоступ к системе управления проектами «Яга»

Компания «Ростелеком» открыла бесплатный демодоступ к системе управления проектами «Яга», которая входит в экосистему ИТ-продуктов «Лукоморье». В демозоне пользователи могут изучить функционал системы, а также оценить, как с ее помощью можно повысить эффективность работы и достичь лучших результатов. «Яга» — полностью российская разработка компании «Ростелеком», призванная заменить иностранные решениям Jira и Confluence. Об этом CNews сообщили представители«Ростелекома».

Система управления проектами «Яга» охватывает весь жизненный цикл создания ИТ-продуктов: от идеи до выхода на рынок. Платформа помогает распределять ресурсы, отслеживать выполнение задач и анализировать результаты работы сотрудников. Модуль «Статьи» позволяет организовывать коммуникацию и совместную работу команд.

Ключевой особенностью «Яги» является универсальность. Система может использоваться как ИТ-командами, так и бизнес-подразделениями, владельцами продуктов и руководителями проектов в различных областях.

Для доступа к демозоне необходимо пройти короткую регистрацию, после чего пользователи смогут попробовать «Ягу» в действии и оценить все ее возможности.

Полина Самсонова, директор департамента разработки и развития комплекса цифровых продуктов «Ростелекома»: «Предоставление демодоступа к нашей системе управления проектами “Яга” является важным шагом для развития экосистемы “Лукоморье”. Эта инициатива позволит расширить круг потенциальных пользователей и партнеров, укрепив тем самым позиции продукта на рынке ИТ-решений».

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