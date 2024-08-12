CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Qsoft создала AML-систему для ПАО «МегаФон»

Qsoft создал веб-приложение для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «МегаФоном». Теперь оператор сотовой связи имеет возможность в автоматизированном режиме отправлять данные, необходимые для отчетности перед государственными органами, в Росфинмониторинг. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Разработку AML-системы (Anti-Money Laundering) для ПАО «МегаФон» вела компания Qsoft. Решение, предложенное подрядчиком, необходимо для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и позволяет автоматизировать отправку Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг. Программное обеспечение реализовано в виде веб-приложения и отвечает высоким требованиям безопасности.

Ход реализации проекта

Разработка AML-системы началась в июне 2022 г. и велась в два этапа. Первоначально Qsoft внедрил функционал MVP, реализовав функционал скоринга данных и базовую логику системы. Информация бралась из внутренних систем заказчика: мобильной коммерции, биллинга и подписок на VASP (поставщиков услуг в отношении виртуальных активов). Отметим, что при проектировании архитектуры учитывался ежедневный объем изменения данных ПАО «МегаФон» и дочерних организаций, а также соблюдались требования в части безопасности и защиты персональной и конфиденциальной информации.

Далее было создано рабочее место оператора, где сводилась информация по исполнению внутреннего контроля. Была внедрена гибкая настройка скоринга данных, настроено автоматическое формирование и отправка Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг. В свою очередь, результаты контроля со стороны государства также направлялись обратно в систему, что позволяло получить полную картину взаимодействия по каждому конкретному случаю. Кроме того, по итогу проверки была предоставлена возможность выгрузить отчет в Excel.

На следующем этапе реализации проекта система будет тиражирована на дочернюю компанию ПАО «МегаФон» – Yota. Qsoft по-прежнему будет осуществлять развертывание системы в закрытом контуре заказчика и заботиться об ограничении вмешательства извне, что в том числе включает в себя строгие требования к безопасности кода, парольной политике и подключению к государственным информационным сервисам (через безопасный прокси). Библиотеки для разработки также будут храниться в специализированных репозиториях Artifactory, а сквозная авторизация операторов – происходить через Active Directory.

Итоги работы

По итогам проекта создано приложение для автоматизированного формирования отчетности для государственных органов с целью соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ. Система работает стабильно при высоких нагрузках. Веб-приложением пользуется более 20 операторов с различными правами доступа, отвечающих за исполнение решений государственных органов. Скоринг данных проводится по различным параметрам. Реализован функционал отправки ФЭС в Росфинмониторинг. Также учтен высокий уровень информационной безопасности заказчика, проект реализован в закрытом контуре. Кроме того, архитектура созданной системы предусматривает возможность горизонтального и вертикального масштабирования.

«AML-система – уникальное решение, реализованное нашей компанией для ПАО «МегаФон». Оно поможет существенно сократить ручной труд штатных специалистов заказчика, а также позволит сделать еще один шаг для полной автоматизации работы в части соблюдения требований государственных органов», – сказал генеральный директор Qsoft Виталий Чесноков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич»

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024