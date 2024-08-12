Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision

Российские разработчики «СберТех» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость платформы для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision ЦКИБ и операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Platform V SberLinux OS Server — операционная система (ОС), которая предназначена для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. Решение позволяет создавать эффективную и безопасную среду исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач. Продукт полностью импортозамещает популярные зарубежные серверные ОС корпоративного уровня.

R-Vision ЦКИБ — программная платформа, которая автоматизирует управление информационной безопасностью. Решение помогает агрегировать данные по инцидентам, запускать сценарии реагирования, а также управлять другими системами через механизм оркестрации.

Совместимость продуктов Platform V SberLinux OS Server и R-Vision ЦКИБ позволит бизнесу перейти на отечественную ОС корпоративного уровня, а также сохранить непрерывность работы и эффективность автоматизированных систем. Таким образом, компании смогут повысить уровень кибербезопасности и успешно противостоять современным угрозам информационной безопасности. Оба продукта зарегистрированы в Реестре российского ПО и полностью подходят для задач импортозамещения. Применение решений позволит обеспечить надежный отечественный технологический стек, а также использовать доступные и легкие в обслуживании серверы.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы уделяем большое внимание надежности и безопасности наших продуктов. Platform V SberLinux OS Server создана с учетом самых строгих корпоративных требований. Решение успешно зарекомендовало себя при эксплуатации в крупнейших компаниях страны. Совместимость ОС с платформой R-Vision позволит нашим клиентам воспользоваться передовыми технологиями на рынке кибербезопасности».

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision: «Сегодня российский бизнес сталкивается с необходимостью работать в условиях, когда импортозамещение становится одним из ключевых приоритетов для развития. Для того, чтобы процесс импортозамещения был полноценным, нужен симбиоз — отечественное системное и прикладное ПО плюс оборудование. Важно, чтобы все компоненты интегрировались между собой, соответствовали требованиям регуляторов по импортозамещению и безопасности. Мы тесно сотрудничаем с ведущими российскими разработчиками и предлагаем клиентам такие решения. Совместимость технологии R-Vision ЦКИБ и операционной системы Platform V SberLinux OS Server от «СберТеха» — это один из подобных примеров. Такая синергия компаний-разработчиков позволяет бизнесу получать комплексное отечественное решение для обеспечения кибербезопасности».