CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом

Два модульных ЦОДа, разработанных GreenMDC для «Озерной горнорудной компании» (Оз ГРК), уже год стабильно работают на удаленном горно-обогатительном комбинате в Бурятии. Это труднодоступный регион с резко континентальным климатом и температурой от -51°C зимой до +45°C летом. С начала эксплуатации GreenMDC осуществляет сервисное обслуживание МЦОДов. Сейчас Оз ГРК продлевает гарантию производителя еще на два года. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

Компания GreenMDC разработала и изготовила для «Озерной горнорудной компании» два модульных ЦОДа – масштабируемый TelecomOutdoor NGm (TONGm) и мини-ЦОД CUBiC. Оба дата-центра предназначены для работы в значительно удаленном от городской инфраструктуры месте. При их создании учитывалась необходимость эксплуатации в условиях крайне суровой зимы (до -51 °C) и жаркого лета (до +45 °C), при сильных суточных перепадах температуры, а также серьезных ветровых и снеговых нагрузках. Для этого использовался специальный конструктив и оборудование, в том числе для вентиляции и кондиционирования, адаптированные к экстремальным температурам.

GreenMDC не только разработала конструктив, произвела, доставила и смонтировала дата-центры, но и взяла на себя их последующее сервисное обслуживание в труднодоступном регионе. После года использования ЦОДов заказчик приобрел дополнительные сертификаты на расширение гарантии, что подтверждает высокое качество сервисного обслуживания GreenMDC.

Озерный ГОК – горнодобывающее предприятие, расположенное на юге Республики Бурятия в Еравнинском районе, в 60 км от районного центра, в 180 км к северу от Транссибирской магистрали и в 30 км от федеральной автотрассы Улан-Удэ. Озерный является одним из крупнейших цинково-свинцовых месторождений России. Однако его разработка долго откладывалась из-за отсутствия технологий, позволяющих вести работы в труднодоступном районе. Строительство ГОКа началось только в 2021 г. Чтобы обеспечить связанность и интеграцию всей инфраструктуры огромного предприятия, «Озерная горнорудная компания» заказала у GreenMDC два МЦОДа, один из которых масштабируемый. Сейчас центры обработки данных объединяют системы видеонаблюдения, безопасности и связи различных объектов ГОКа.

«Осуществить транспортировку модульных ЦОДов было непросто. Финальную часть пути их везли по труднопроходимой грунтовой дороге через тайгу. Из-за сложного и удаленного размещения объекта наша компания сосредоточила усилия на максимальной заводской готовности решений. Все ключевые компоненты МЦОДа были произведены и практически полностью собраны на производстве в Санкт-Петербурге. Это позволило значительно упростить монтаж и исключить традиционные строительные трудности, связанные с нехваткой или несоответствием деталей на месте. Предсобранные ЦОДы прошли обязательное заводское тестирование при полной полезной нагрузке», – сказал Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC.

При создании МЦОДов GreenMDC учитывает особенности климатических зон, в которых их предстоит эксплуатировать. Так, для одного из дата-центров «Озерной горнорудной компании» в соответствии с требованиями конфигурации для температуры -51 °C предусмотрен приставной тамбур. Он имеет две двери: внешнюю, которую может открыть любой работник ГОКа, и внутреннюю – с системой контроля и управления доступом (СКУД). Это позволяет сотрудникам переодеться в комфортных условиях, прежде чем войти в основной модуль ЦОДа.

Масштабируемый МЦОД TelecomOutdoor NGm предназначен для размещения до восьми серверных шкафов с расчетной мощностью 50 кВт. Он был поставлен в виде трех предсобранных стартовых модулей: один модуль с тамбуром и местом для установки двух серверных шкафов шириной 600 мм и два модуля расширения для установки трех серверных шкафов шириной 800 мм в каждом. Второй модульный ЦОД – CUBiC – состоит из одного типового модуля размером 8х3 м и может вместить до двух серверных шкафов. Оба дата-центра обеспечены системой гарантированного электроснабжения с дизельной генераторной установкой, источником бесперебойного питания (ИБП) с резервированием N+1 и временем автономной работы 20 минут и прецизионными кондиционерами. Оборудование оснащено системой мониторинга климатических показателей и параметров работы инженерных систем, а также системами пожаротушения и видеонаблюдения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич»

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024