На Череповецком ФМК началась опытно-промышленная эксплуатация «1С:ТОИР Корп»

На Череповецком ФМК началась опытно-промышленная эксплуатация «1С:ТОИР Корп». Это ключевой этап реализации совместного с ЧФМК и «Деснолом», разработчиком и интегратором «1С:ТОИР Корп», проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании «Деснол».

В течение 12 недель на предприятии пройдет запуск основных бизнес-процессов технического обслуживания и ремонта оборудования. Он позволит определить основные зоны оптимизации ремонтной деятельности для последующей эффективной работы с EAM-системой в реальных производственных условиях.

В конце июля в ЧФМК началась опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ) решения «1С:ТОИР Корп», разработанного «Деснолом», российским центром практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР. Финальный этап проекта автоматизации процессов управления активами продлится три месяца и поможет выявить ключевые зоны оптимизации ремонтной деятельности комбината для последующего ввода «1С:ТОИР Корп» в промышленную эксплуатацию.

Обучение практическим навыкам работы в «1С:ТОИР Корп» уже прошли порядка 60 сотрудников ремонтного блока предприятия. Они представили три группы специалистов: основного производства, отдела надежности и отдела планирования. Для каждой группы были разработаны образовательные программы. Отдел производства получил комплексное представление о регистрации дефектов и фиксации состояния оборудования. Специалисты по надежности и планированию сконцентрировались на освоении функциональных возможностей системы в рамках занимаемых должностей.

«Наша главная задача на этапе ОПЭ — не просто научить сотрудников корректно вносить данные и использовать функциональные возможности системы, а обеспечить предприятие знаниями и материалами для последующей продуктивной работы без участия специалистов «Деснола», — отметил Михаил Шкедин, старший консультант центра экспертизы ТОиР «Деснола». — Для этого в том числе мы помогли разработать методологию и расширили типовые функциональные возможности «1С:ТОИР Корп» под потребности и бизнес-процессы комбината».

Помимо обучения и запуска основных бизнес-процессов в рамках ОПЭ, специалисты «Деснола» будут курировать стабильность и производительность системы, а также окажут техническую поддержку пользователей в реальных производственных условиях ЧФМК. Для оперативной обработки поступающих запросов предприятие организует первую линию поддержки, в которую войдут сами сотрудники комбината. Задача первой линии — классифицировать обращения и оказывать поддержку по типовым вопросам. Сложные технические вопросы будут решаться силами специалистов «Деснола».

Все мероприятия ОПЭ в комплексе, а также получение обратной связи от пользователей, работающих с системой в реальных производственных условиях, позволят оптимизировать работу в «1С:ТОИР Корп» в соответствии со спецификой деятельности комбината и выработать рекомендации для последующей эффективной работы в «1С:ТОИР Корп» без участия специалистов «Деснола».