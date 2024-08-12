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Luxms проведет конференцию, приуроченную к выходу Luxms BI 10

Группа компаний Luxms — один из лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической поддержки платформы Luxms BI.

В этом году выпущена юбилейная, 10-я версия платформы, и именно к этому событию приурочена Первая конференция Luxms.

За годы работы компания накопила значительный опыт в разработке BI-решений и готова поделиться успешными кейсами в таких отраслях, как нефтегаз, медицина, промышленность, логистика, финансы, энергетика и другие. Особенностью конференции станет то, что о реализованных проектах расскажут сами клиенты компании, с которыми гости смогут пообщаться и задать интересующие вопросы.

На мероприятии также выступят руководители и разработчики Luxms BI, которые расскажут о процессе разработки платформы, ключевых этапах ее развития и планах на будущее. Отдельное внимание будет уделено ETL/ELT-решению Data Boring, входящему в состав платформы Luxms BI.

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На конференции будет организовано две сессии — техническая и продуктовая.

В рамках технической сессии эксперты расскажут о возможностях создания кастомных дэшбордов с помощью Luxms BI, обсудят встроенные и подключаемые модули прогнозной аналитики, а также особенности развертывания платформы на примере кластерных решений.

Продуктовая сессия будет посвящена миграции с зарубежных BI-систем, вопросам импортозамещения, self-service аналитике, партнерским программам, гибкой кастомизации, пути развития Luxms BI и тому, как решения Luxms помогают принимать быстрые аналитические решения, экономя при этом миллионы рублей. Сайт мероприятия можно найти по адресу: https://conf.luxms.ru.

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: drusakov@luxms.ru.

erid:LjN8KWEw3Рекламодатель: ООО "ЯСП"ИНН/ОГРН: 7811137866/1037825040263Сайт: https://luxmsbi.com/

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