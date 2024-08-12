ИТ-компания «Инфосистемы Джет» стала сервисным партнером группы «М.Видео-Эльдорадо»

«Инфосистемы Джет» выиграла конкурс на оказание услуг администрирования ИТ-инфраструктуры и технической поддержки ИТ-оборудования группы «М.Видео-Эльдорадо». В рамках сотрудничества «Инфосистемы Джет» продолжит оказывать мультивендорную поддержку оборудования и ПО, а также услуги аутсорсинга до уровня СУБД включительно. Основная задача — обеспечить высокую доступность систем и бесперебойную работу ключевых бизнес-приложений заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Группа М.Видео-Эльдорадо — российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, насчитывает более 1240 магазинов в 370 городах по всей России от Калининградской области до Камчатки. Веб-сайты, мобильные приложения и физические магазины объединены в рамках технологического стека OneRetail и взаимно дополняют друг друга. Единая ИТ-система обеспечивает управление онлайн-инфраструктурой и сетью магазинов. Приоритет группы — создание позитивного клиентского опыта во всех каналах продаж.

В мае 2024 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» и провайдер ИТ-услуг «Инфосистемы Джет» перезаключили договор на оказание услуг по обслуживанию и администрированию ИТ-инфраструктуры. В зону ответственности интегратора войдет сервисное обслуживание и аутсорсинг критичных для бизнеса группы систем. Обеспечение бесперебойной работы систем лояльности является одной из наиболее приоритетных задач, которая стоит перед интегратором. Помимо перечисленного, инженеры «Инфосистемы Джет» поддерживают стабильное функционирование систем электронной коммерции, логистики, управления складов и т.д.

«Инфосистемы Джет» осуществляют кросс-мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Solution Manager и Open Source системы Zabbix. Мониторинговая система охватывает 1,5 тыс. параметров более 100 систем заказчика, что позволяет проактивно устранять возникающие инциденты в инфраструктуре заказчика.

В поддержке ИТ-ландшафта группы «М.Видео-Эльдорадо» задействованы команды трех центров компетенций «Инфосистемы Джет».

«Наше плодотворное сотрудничество принесло значительные результаты. Более 15 лет мы вместе растем и развиваемся, реализовываем множество проектов, от улучшения сервисных услуг и аутсорсинга до внедрения передовых информационных систем. Перезаключение контракта на три года подтверждает наше стремление к дальнейшему успеху», — сказал Александр Казаков, заместитель директора департамента аутсорсинга и системного администрирования компании «Инфосистемы Джет».