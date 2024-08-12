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Axoft создал программно-аппаратный комплекс для модернизации инфраструктуры образовательных организаций

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft создал ПАК для модернизации инфраструктуры образовательных организаций. Заказчик получит единое решение «под ключ», включающее не только ПО, но и оборудование, с комплексной настройкой, функциональным тестированием и пусконаладочными работами. ПАК от Axoft поможет упростить закупочную процедуру, позволит проводить закупку единым лотом с готовым техническим заданием. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Перед технической командой Axoft стояла задача – создать программно-аппаратный комплекс для образовательной организации, который позволит модернизировать инфраструктуру учреждения, при этом учесть ограниченный бюджет и минимизировать сроки внедрения.

«В современных реалиях многие компании ищут пути обретения цифрового суверенитета и технологического превосходства, стараясь при этом минимизировать ущерб исторической ИТ-инфраструктуре. Это порождает задачу по сокращению времени обеспечения совместимости решений, развертывания, сопровождения на всех этапах внедрения и получения технической поддержки. Данный вопрос может быть решен путем обеспечения процесса получения искомого результата из "единого окна" – комплексного решения, экосистемы», – сказал Николай Вяльятага, руководитель направления виртуализации департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

Экспертиза Axoft позволяет предложить как стенды опытно-промышленной эксплуатации, так и продуктивные контуры с использованием экосистемных и отдельно стоящих продуктов отечественных вендоров в различных комбинациях и конфигурациях, закрывая потребности образовательных организаций. Сотрудничество с TOP-4 и сертификация технических специалистов Axoft нивелирует вероятность шероховатостей в рамках внедрения каждого класса продукта с их последующей интеграцией, в том числе и кроссвендорной. Гибкая политика лицензирования каждого решения также дает возможность целевого бюджетирования и возможности подобрать решение «под ключ» с наименьшими затратами и высоким КПД дальнейшей эксплуатации.

В рамках создания программно-аппаратного комплекса для образовательных учреждений техническая команда Axoft реализует следующие этапы: подбор оптимальных решений и оборудования под задачи организации; сбор, настройка ПАКа в Axoft; поставка решения заказчику вместе с комплектом проектной документации; работы по интеграции ПАКа в инфраструктуру клиента; миграция данных (при необходимости); гарантийная техподдержка Axoft.

В ходе работы над ПАКом Axoft сформировал следующее комплексное решение: продукты информационной и сетевой безопасности от UserGateКода Безопасности»/Ideco NGFW; кластер виртуализации от «Норси-Транс»/Alt Виртуализация; служба каталогов и управления пользователями «Альт Домен», виртуальные рабочие места, удаленные рабочие столы Альт VDI; инструменты совместной работы, почтовый сервер, ВКС, корпоративный чат – Р7-Сервер/Р7-Почта/Р7-Команда; редакторы документов, моделирование, проектирование – Р7-Офис/Компас-3D; система резервного копирования «Кибер Бэкап».

«Axoft собрал стек продуктов с учетом ограниченного бюджета, оптимизации сроков внедрения и готов предложить их как единое решение по модернизации инфраструктуры образовательных организаций», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft.

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