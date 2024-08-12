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363 тысячи электронных документов подписали пользователи F.Doc за I полугодие 2024 года

«Безбумажный офис F.Doc» подвел итоги I полугодия 2024 г. По данным внутренней статистики, свыше 1,7 млн бумажных листов сэкономили компании, оформляя в электронном виде документы с клиентами-физлицами с помощью сервиса. Услуги F.Doc широко применяются в сфере недвижимости, туризме и автобизнесе. В первом полугодии 2024 г. сервис также начал активно взаимодействовать с медицинскими компаниями, поскольку пополнил свой функционал возможностью оформления ряда электронных документов в медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

На данный момент сервис «Безбумажный офис F.Doc» используют 4,3 тыс. организаций из разных отраслей экономики. С его помощью оформляются договоры, акты, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы в электронном виде с клиентами — физическими лицами. Подписание документов через F.Doc имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подписанные электронные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту. Более 340 тыс. физических лиц уже воспользовались сервисом Безбумажный офис F.Doc.

«Перенос в онлайн-формат большого числа коммуникаций с клиентами, в том числе и оформление документов, позволяет компаниям прилично экономить ресурсы и повышает лояльность клиентов. Уверен, что этот формат станет стандартом современной бизнес-модели по оформлению взаимодействия с клиентами-физлицами, — сказал директор сервиса Михаил Легченко. — Первые шесть месяцев 2024 г. мы активно работали над выходом в новые сегменты рынка и совершенствовали продукт с учетом специфики документооборота в разных сферах. Мы реализовали возможность электронного подписания документов с пациентами в медицинских учреждениях. Оптимизация данного процесса помогает снизить нагрузку на административный и медицинский персонал, а также улучшает клиентский сервис, решая проблему длинных очередей в регистратурах».

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