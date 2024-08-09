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Treolan начинает поставки CommuniGate Pro

Treolan начинает поставки CommuniGate Pro. CommuniGate Pro является хорошо масштабируемой платформой, позволяющей легко и эффективно предоставлять предприятиям различного масштаба весь набор унифицированных коммуникаций, таких как организация электронной почты, передача голосовых данных посредством технологии VoIP, видео, файлов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

С помощью CommuniGate Pro компании могут улучшить свою внутреннюю и внешнюю коммуникацию, повысить эффективность работы сотрудников и оптимизировать бизнес-процессы. Решение обеспечивает беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей, а также считается лучшим решением для компаний, школ, университетов, госструктур и корпораций.

Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Для партнеров Treolan доступны под заказ все редакции и типы лицензий CommuniGate Pro.

Екатерина Семенова, руководитель группы программных решений, Treolan: «При формировании нашего продуктового портфеля мы выбираем известных производителей с хорошей репутацией, продукты которых помогут нашим партнерам закрывать все потребности конечных заказчиков. Российская компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК) предлагает многофункциональную и безопасную платформу CommuniGate Pro для корпоративных коммуникаций, которая уже используется многими крупными заказчиками. Уверена, что наше сотрудничество окажется плодотворным и долгосрочным».

Наталья Радецкая, руководитель направления по работе с партнерами, СБК: «Продвижение решений CommuniGate Pro через надежную партнерскую сеть Treolan с широким региональным охватом позволит предложить почтовый сервер CommuniGate Pro еще большему количеству пользователей из самых разных отраслей экономики и усилит импортонезависимость России».

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